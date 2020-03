Stephan James Stars dans la nouvelle série Quibi

Bande-annonce #FreeRayshawn: Stephan James dans la nouvelle série Quibi

Quibi a publié la bande-annonce officielle du prochain thriller dramatique du producteur exécutif Antoine Fuqua #Freerayshawn, avec un homme qui essaie de prouver son innocence alors que lui et sa famille se retrouvent piégés dans leur appartement avec la police essayant de l’arrêter. Avec Stephan James et Laurence Fishburne, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

#Freerayshawn raconte l’histoire d’un jeune vétéran noir de la guerre en Irak du nom de Rayshawn (James) qui est mis en place par la police de la Nouvelle-Orléans pour un trafic de drogue, court pour sa vie et se réfugie à l’intérieur de son immeuble avec sa petite amie et son enfant. Avec la Nouvelle-Orléans PD et l’équipe SWAT à l’extérieur prêtes à prendre d’assaut sa maison, une frénésie des médias sociaux commence alors que les membres de la communauté et les médias arrivent sur les lieux.

Au cours de ce chaos croissant, un flic sympathique nommé Steven Poincy (Fishburne) joue le rôle de négociateur et, au cours d’une journée brutalement stressante, Steven essaie de convaincre Rayshawn de se rendre calmement afin d’éviter une escalade de violence inutile.

La série met en vedette le nominé aux Golden Globe Stephan James (Retour à la maison, Si Beale Street pouvait parler) et Laurence Fishburne, candidate aux Oscars (John Wick: Chapitre 3 – Parabellum). Il présentera également Jasmine Cephas Jones (Blindspotting) comme Tyisha, Skeet Ulrich (Riverdale) comme Sgt. Mike Trout et Annabeth Gish (La hantise de Hill House) en tant que détective Lincoln.

#FreeRayshawn est réalisé par Seith Mann à partir d’un scénario écrit par Mark Maurino. Il est produit par Antoine Fuqua (Jour d’entrainement) aux côtés de David Boorstein et Kat Samick, Mann et Justin Bursch de Fuqua Films. Fuqua Films coproduira avec Sony Pictures TV.

Quibi, qui est l’abréviation de «Quick Bites», devrait être lancé le 6 avril 2020, avec déjà plus d’un milliard de dollars levés auprès de ses investisseurs. Le service de streaming, fondé par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, devrait présenter des séries qui durent de deux à quatre heures et sont divisées en parties qui ne durent pas plus de 10 minutes.