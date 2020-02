Stephen A. Smith Awestruck par la force de Vanessa Bryant

Vanessa Bryant a fait un éloge réconfortant au mémorial de Kobe et Gianna.



Vanessa Bryant a montré une tonne de force hier lorsqu’elle est montée sur scène au Staples Center pour faire l’éloge de son défunt mari et fille, Kobe et Gianna Bryant. Le mémorial public a vu des milliers de personnes embarquer chez les Lakers de Los Angeles. Ce fut un bel événement qui a présenté de nombreux visages célèbres. Le discours de Bryant sur son mari et sa fille est immédiatement devenu viral sur les réseaux sociaux alors que les gens s’étonnaient de sa capacité à parler avec tant d’éloquence dans une période de douleur et de chagrin.

Dans l’épisode d’aujourd’hui de la première prise d’ESPN, Stephen A. Smith a parlé du discours de Vanessa et a admis qu’il était simplement impressionné par ce qu’elle avait fait. Bryant a finalement obtenu une ovation debout et pour une bonne raison. Il est difficile de comprendre ce qu’elle a vécu, mais clairement, elle le gère de la meilleure façon possible

“Quand elle est montée sur cette scène, pour elle de s’exprimer comme elle l’a fait, c’était absolument phénoménal”, a déclaré Smith. L’analyste sportif connaissait Kobe personnellement et a été choqué et attristé par sa mort. Compte tenu de leur relation étroite, il n’est pas surprenant que Smith ait ressenti un lien profond avec les mots prononcés lors du mémorial.

Avec la saison NBA approchant rapidement des séries éliminatoires, nous verrons sûrement encore plus d’hommages descendre dans le pipeline. Cela montre à quel point Kobe est aimé.

