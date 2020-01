Stephen A. Smith déchire les équipes de la NFL pour le manque d’entraîneurs à tête noire

Smith a remis en question la «règle Rooney».



Stephen A. Smith a été très bruyant sur les choses qu’il n’aime pas dans le monde du sport. Aujourd’hui sur First Take, Smith a exprimé son mécontentement face à ce qui se passait en termes de recherches d’entraîneur-chef de la NFL. Jusqu’à présent, chaque équipe ayant besoin d’un nouvel entraîneur a embauché un Blanc et il ne semble pas avoir interviewé de prétendants afro-américains. Bien sûr, cela va à l’encontre de la “règle Rooney” qui exige que les équipes interrogent un éventail diversifié de candidats afin d’être justes.

Smith a fait valoir que la «règle Rooney» ne fonctionne pas et que les équipes ne s’en soucient pas vraiment. L’embauche par les Giants de l’entraîneur des équipes spéciales des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, relativement inconnu, Joe Judge, semble avoir été le catalyseur de cette diatribe. À bien des égards, Smith soulève un grand point car il y a très peu d’entraîneurs-chefs afro-américains.

Pour l’instant, les Browns de Cleveland sont la seule équipe qui n’a pas embauché un nouvel entraîneur-chef. Ils sont l’équipe qui pourrait briser le moule bien que beaucoup de noms évoqués en relation avec les Browns soient blancs. Bien que de nombreux fans ne se soucient pas de ces questions, il est important de noter que la diversité doit être importante pour la ligue car elle permet finalement à une grande variété de personnes qualifiées d’avoir des opportunités.

Dans l’état actuel des choses, la “règle Rooney” s’est avérée inefficace pendant cette intersaison. Il sera intéressant de voir si la ligue apporte des modifications à la règle après ces dernières embauches.

.