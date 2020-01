Stephen Amell, Arrow Star, partage ses adieux émotionnels avant la finale de la série

Nous ne sommes qu’à quelques heures de la finale de la série La Flèche et la Flèche verte lui-même a décidé de briser nos cœurs de manière préventive avec un adieu émotionnel sur Twitter.

À la fin de «Crisis on Infinite Earths», les mondes ont vécu, les mondes sont morts et l’univers ne sera plus jamais le même. En effet, la conclusion du plus grand événement multisegment de l’histoire de la télévision a également culminé avec la mort prophétisée d’Oliver Queen. L’histoire du justicier à capuchon vert a pris fin après qu’il se soit sacrifié pour allumer la renaissance du multivers, provoquant une nouvelle ère avec la formation de Earth-Prime qui a réuni tous les héros de l’autre côté de l’Arrowverse.

Maintenant, après plus de 8 ans de transport de cette franchise avec ses larmes et ses sueurs, Stephen Amell prendra sa retraite ce soir sous le nom de Green Arrow et abandonnera le manteau à la future génération. Le dernier épisode, intitulé “Fadeout”, promet d’être une montagne russe émotionnelle pour les fans de la série, et si les adieux doux-amers d’Amell sur Twitter sont une indication, nous ne sommes absolument pas préparés à ce qui va arriver.

L’acteur a récemment tweeté une note personnelle et a remercié les fans de l’avoir suivi pendant ce voyage, en disant:

Doux-amer d’aujourd’hui. Arrow a tellement compté pour moi pendant tant d’années. Ce fut un voyage transformateur… mais il était temps de le laisser partir. J’ai lacé mes bottes et enfilé la capuche une dernière fois ce soir. Je chérirai pour toujours d’être un ambassadeur d’Oliver Queen. Merci pour l’honneur. pic.twitter.com/pTxgtCWyqu

– Stephen Amell (@StephenAmell) 28 janvier 2020

Quant aux personnes qui se demandent si Oliver apparaîtra réellement dans ce dernier épisode, puisqu’il a déjà péri à la fin de l’événement croisé, le producteur exécutif Marc Guggenheim nous assure qu’ils ont trouvé l’idée parfaite pour conclure l’histoire.

«Cela a définitivement rendu le défi plus difficile, disons-le de cette façon. Cela nécessitait certainement un type de finale différent. La bonne nouvelle, c’est que nous avons ce plan en place depuis plus d’un an, donc c’est long pour réfléchir à quelque chose. Il faut beaucoup de temps pour trouver des idées et des idées de tests de résistance. Nous avons juste embrassé l’idée que ce serait plus un épilogue, plus un type de finale de type coda, qu’une finale où tout explose ou où un scénario majeur est résolu. »

Pendant ce temps, le Scarlet Speedster et la Girl of Steel ont tous deux rendu hommage à la course triomphale de Stephen Amell en tant que star principale de La Flèche, préparant ainsi le terrain pour la fin de l’histoire. Espérons donc que la finale de ce soir ne nous laissera pas dans un état inconsolable.