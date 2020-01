Stephen Amell d’Arrow en attaque de panique pendant le spectacle de Michael Rosenbaum

La star de flèche Stephen Amell a parlé d’une attaque de panique qu’il a subie lors d’un épisode du podcast “Inside of You” de l’ancien acteur de Smallville Michael Rosenbaum.

La star de la flèche, Stephen Amell, est récemment revenue au podcast “Inside of You” de Michael Rosenbaum après avoir souffert d’une attaque de panique au milieu de l’enregistrement de l’épisode. Stephen Amell a maintenant partagé sur Twitter qu’il était sur l’émission de Michael Rosenbaum juste après avoir terminé le tournage d’Arrow.

J’ai fait le podcast de Rosey après la fin d’Arrow. Nous avons dû couper court parce que j’avais une attaque de panique complète. Ce n’était pas joli. Je suis revenu il y a quelques semaines pour en parler. J’étais vraiment dans une mauvaise situation et je suis heureux d’annoncer que je vais beaucoup mieux. Écoutez s’il vous plaît https://t.co/bpnUDqtQZN

Stephen Amell est maintenant entré dans les détails de l’attaque de panique qu’il a subie sur le podcast de Michael Rosenbaum. Dans le récent épisode, Stephen Amell a révélé à Michael Rosenbaum qu’une partie de la raison pour laquelle il avait souffert d’une attaque de panique était due à une pause qu’il avait prise d’être en forme de super-héros après s’être enroulé sur Arrow:

«J’étais entré dans une telle ornière avec une forme physique, ou un manque de condition physique, qu’il n’y avait pas de libération physique, pas de libération d’endorphines. Je me suis retrouvé avec, pour ne pas devenir trop personnel, très peu d’appétit sexuel parce que je ne faisais rien sauf me creuser dans une ornière avec mon corps. »

Stephen Amell a parlé davantage de la façon dont il a géré la fin d’Arrow après avoir travaillé sur l’émission pendant huit ans:

«Le fait de quitter le spectacle, combiné avec juste, sans vraiment en rompre dans ma vie… c’était comme si j’avais besoin de cette pause nette. J’avais besoin de partir en voyage. J’avais besoin de laisser tomber mon téléphone. Je ne m’étais simplement pas déconnecté. “

Vous pouvez écouter l’intégralité de la conversation de la star d’Arrow Stephen Amell avec Michael Rosenbaum ici.

Voici le synopsis officiel de la finale de la série Arrow de Stephen Amell, intitulée «Fadeout»:

STEPHEN AMELL SIGNE LA FLÈCHE VERTE; EMILY BETT RICKARDS RETOURNE POUR LA SÉRIE FINALE DE “ARROW” – Après huit saisons et le lancement d’innombrables super-héros, la série résume l’histoire de la Flèche verte (Stephen Amell). Emily Bett Rickards revient sous le nom de Felicity. James Bamford a réalisé l’épisode écrit par Marc Guggenheim et Beth Schwartz (# 810). Date de diffusion originale 1/28/2020.

Arrow met en vedette Stephen Amell, David Ramsey, Rick Gonzalez, Juliana Harkavy, Katherine McNamara, Ben Lewis, Joseph David-Jones, LaMonica Garrett et Katie Cassidy.

La finale de la série Arrow sera diffusée mardi à 20 h. ET le 28 janvier sur The CW.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.