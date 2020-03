Stephen Amell d’Arrow révèle ses deux regrets à propos de la saison 8

La dernière saison de La Flèche on The CW nous a laissé un chagrin inconsolable, non seulement parce que la longue série s’est terminée après huit saisons, mais pour Oliver Queen qui a fait le sacrifice ultime et a renoncé à sa vie pour faire renaître l’univers à nouveau.

Les dernières aventures de la Flèche verte ont été des montagnes russes émotionnelles pour les fans, mais les producteurs ont veillé à ce qu’Oliver reçoive la fin qu’il méritait en tant que héros qui a lancé l’Arrowverse. En fait, les écrivains ont écrit «Crisis on Infinite Earths» d’une manière qui a permis au personnage de renaître le multivers et de créer essentiellement l’Arrowverse tel que nous le connaissons, remplissant la promesse de devenir autre chose dans le processus.

Bien sûr, l’histoire ne s’est pas arrêtée là et les fans d’Arrow ont pu dire au revoir aux gens qu’ils connaissaient et aimaient dans une finale explosive qui a vu le retour de nombreux visages anciens et nouveaux. Il suffit de dire que The CW a rendu justice à Oliver Queen, mais Stephen Amell souhaite toujours qu’il ait plus de temps d’écran avec certains de ces personnages. Lors d’un panel au C2E2, l’acteur a dit ce qui suit lorsqu’on lui a demandé s’il voulait voir autre chose lors de la dernière saison:

“J’aurais aimé une scène avec Colin Salmon qui a joué Walter Steele”, a déclaré Amell. «Et j’aurais aimé passer un moment avec Katrina [Law] qui a joué Nyssa. Combien de temps avons-nous? “

Comme les fans s’en souviennent, Walter Steele était le beau-père d’Oliver qui est apparu dans les deux premières saisons de la série. Quant à Nyssa, la tristement célèbre fille de Ra’s Al-Ghul est apparue lors des funérailles de Green Arrow, mais elle n’a eu aucune scène avec lui.

Dites-nous, cependant, que souhaitiez-vous voir d’autre dans la dernière saison de La Flèche? Et étiez-vous satisfait de la finale? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.