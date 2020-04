Stephen Amell d’Arrow sur la 1ère table lu avec Grant Gustin du Flash

L’étoile de flèche Stephen Amell a réfléchi sur sa première table lue avec la star de Flash Grant Gustin.

Dans la deuxième saison de Stephen Amell’s Arrow, Grant Gustin a fait sa première apparition en tant que Barry Allen avant que le personnage ne devienne le héros du speedster connu sous le nom de The Flash. Les deux apparitions du personnage ont finalement conduit Grant Gustin à jouer le rôle principal dans The Flash pour les six saisons de télévision suivantes.

Dans le dernier épisode du podcast Inside of You de Michael Rosenbaum, Stephen Amell a fait une apparition surprise avant l’interview de l’animateur avec Grant Gustin. Lors de son apparition, Stephen Amell a rappelé sa première table lue avec Grant Gustin et comment il était rapidement convaincu que l’acteur de Flash était le bon choix pour le rôle:

«Je me souviendrai toujours du premier tableau lu lors de notre rencontre avec Barry Allen. Ça doit être intimidant parce que nous lisons ce tableau, il arrive, il joue au Flash et j’ai toujours su que le Flash est beaucoup plus gros, a un public beaucoup plus grand, est un personnage beaucoup plus grand que la Flèche verte et que, vous savez, tout le monde a sauté sur l’occasion de faire The Flash parce qu’ils ont obtenu un certain succès d’Arrow alors ils ont obtenu le feu vert de DC. Et ce type entre dans la table de lecture et c’est son épisode et il entre et il le baise dans la table de lecture. Je n’avais même pas besoin de voir ce qu’il allait faire sur le plateau. À la table de lecture, je savais: «Oh mon dieu, ils ont pris la bonne décision.»

Stephen Amell a ajouté que travailler avec Grant Gustin sur les croisements au fil des ans a été un moment fort de son temps à jouer à Green Arrow, en disant: «c’était un changement de rythme, c’était agréable. Honnêtement, je n’oublierai jamais de travailler avec lui. “

Le Flash continue ce soir avec l’épisode intitulé «Libération» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

D’ENORMES CHANGEMENTS POUR BARRY ET IRIS – Après les récents événements, Barry (Grant Gustin) examine de plus près sa vie avec Iris (Candice Patton). Eva (star invitée Efrat Dor) fait un pas audacieux. Jeff Byrd a réalisé l’épisode écrit par Jonathan Butler & Gabriel Garza (# 617).

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton et Hartley Sawyer en tant que Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. ET sur The CW.

