Stephen Amell refuse la possibilité de revenir à Arrowverse

Cela fait déjà plus d’un mois que les fans ont fait leurs derniers adieux à Oliver Queen / Green Arrow de Stephen Amell dans la finale de la série The CW’s. La Flèche. Mais les fans de longue date ne sont pas encore au bout de la série et espèrent qu’Amell pourrait être en mesure de reprendre son rôle emblématique dans les futurs croisements Arrowverse ou dans les prochains Flèche verte et les Canaries retombées.

C’est pourquoi dans un récent live sur Instagram, Amell avait finalement évoqué son possible retour quand un fan lui a demandé s’il apparaîtrait sur l’une des actualités de The CW Arrowverse séries. Cependant, il a immédiatement écrasé La Flèche les espoirs des fans en avouant qu’il en a définitivement fini avec la flèche verte.

“Non, j’ai fini” Dit Amell (via EW). “C’était bien. Cela a duré huit bonnes années, mais il était temps de le faire. »

Il ajouta, «C’était vraiment, vraiment bizarre de revoir The CW. C’était bizarre de voir à nouveau des promotions pour Supergirl, Flash et Batwoman. Cela ressemble à une vie différente. Je ne pense pas que je recommencerai. “

La Flèche avec Stephen Amell comme Oliver Queen, David Ramsey comme John Diggle, Katie Cassidy comme Laurel / Black Siren, Rick Gonzalez comme Rene Ramirez / Wild Dog et Juliana Harkavy comme Dinah Drake / Black Canary. Charlie Barnett (Poupée russe) a rejoint le casting sous le nom de Diggle, Jr. – connu sous le nom de J.J. – le fils né de Flashpoint de John Diggle (David Ramsey) et Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson).

Basé sur les personnages de DC, l’exécutif de la série i produit par Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Wendy Mericle et Sarah Schechter. L’émission est produite par Bonanza Productions Inc. en association avec Berlanti Productions et Warner Bros. Television.

La CW avait également annoncé qu’elle développait un nouveau spin-off intitulé Flèche verte et les Canaries, qui mettra en vedette Katherine McNamara dans le rôle de Mia Smoak, la seule fille d’Oliver Queen et de Felicity Smoak qui s’apprête à prendre le manteau de la flèche verte de son père. La Flèche la showrunner Beth Schwartz co-écrit l’épisode avec le co-créateur d’Arrow Marc Guggenheim et Jill Blankenship & Oscar Balderrama.

Cela marque la dernière entrée dans le Arrowverse pour The CW, qui a vu sa série phare officiellement terminée en janvier dernier. D’autres spectacles se déroulant dans la continuité de la série incluent Le flash, Super Girl, Legends of Tomorrow et le prochain Batwoman.