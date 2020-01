Stephen Amell sur Podcast Panic Attack, problèmes avec la scène de la mort “Arrow”

Dans une interview en podcast qui a été interrompue par une attaque de panique subie par son invité, le responsable de la flèche, Stephen Amell, a parlé franchement de l ‘«ornière» qu’il a frappée en 2019, comment les conditions de tournage de la (première) scène de la mort d’Oliver étaient «inacceptables», et le raisons pour lesquelles il a été contraint de revenir pour la série d’adieux de 10 épisodes de la série CW.

Interrogé par Michael Rosenbaum, animateur de podcast Inside of You / ancien de Smallville, sur les hauts et les bas du tournage des crossovers, Amell a concédé: «Ils sortent très bien, les fans les aiment… [but] Je pense toujours à ce que nous laissons sur la table parce que nous essayons de faire quelque chose de vraiment extraordinaire et avec cette portée incroyable dans les limites de notre emploi du temps typique. Cela n’a jamais eu de sens pour moi. “

Amell a illustré son propos par un exemple récent, tiré du tournage de la scène de la mort d’Oliver à la fin de la première partie de “Crisis on Infinite Earths”.

“Ils essayaient de conclure [scene partners] Caity [Lotz] et Grant [Gustin]… Avant de filmer la couverture de la scène où je suis mort », raconte Amell. “Je ne blâme personne pour cela, mais c’est une scène avec moi d’Arrow qui se déroule sur Supergirl, avec un équipage Supergirl, avec des exigences à la fois pour Grant et Caity … et ils essaient de les tirer pour que Flash et Legends ne pas gâcher leur journée le lendemain. Pendant ce temps, le f – king Green Arrow était allongé sur un brancard essayant de livrer ses lignes à autre chose qu’une balle de tennis f – king. Donc, il y a beaucoup de scènes où j’agis et il n’y a tout simplement pas d’autres acteurs là-bas, et ce n’est tout simplement pas une façon acceptable de créer le meilleur produit, de mon point de vue. “

Ailleurs lors du Q&A approfondi et toujours éclairant du podcast Inside of You, Amell a confirmé qu’il était “prêt à passer” avant la saison 7 d’Arrow “, puis j’ai eu la proverbiale” offre que je ne pouvais pas refuser “. Ils disent «Eh bien, vous devrez tourner 22 épisodes avec nous [for Season 7]… De juillet à avril. Êtes-vous vraiment en train de nous dire que vous voulez faire 22 au prix X et terminer en avril, et non 32 à ce prix, et être fait en octobre? “Parce que si vous renégociez, ils changent vos frais épisodiques. Je l’ai regardé et il aurait été fiscalement irresponsable de ma part de dire non. Juste irresponsable fiscalement. J’ai adoré le s – t de la saison 8, je me suis éclaté, mais j’étais là pour l’argent. Plus que jamais. »

L’attaque de panique susmentionnée d’Amell est survenue tôt dans son premier sit-down pour le podcast, à la mi-décembre, alors que Rosenbaum demandait: «Pensez-vous que vous n’avez pas encore pleuré [Arrow], en a fini avec ça? “Amell a partagé que, avec sa nouvelle série Starz, Heels, qui ne commence la production qu’en mars,” Je ne veux juste aucune responsabilité pour le moment, à part le mari et le père. “Il a alors commencé à demander à Rosenbaum et producteurs de podcasts s’il faisait chaud dans la cabine d’enregistrement, car il transpirait soudainement. Alors que Rosenbaum allait ajuster l’air, Amell intervint: «Honnêtement, mec, je pense que je pourrais être malade. Je vais peut-être devoir couper court, je ne me sens pas bien du tout. »Rosenbaum a proposé de ramener Amell chez lui, mais il a différé:« En fait, je veux en quelque sorte marcher. J’ai juste besoin d’air frais. “

De retour des semaines plus tard pour terminer le podcast et réfléchir à son attaque de panique, Amell a concédé qu’il “n’avait pas déconnecté” lors de la confection de Arrow à la mi-décembre, mais a plutôt ressenti des contraintes de temps, y compris pour promouvoir le code 8 de son cousin Robbie Amell. indie. De plus, il a admis que pendant une grande partie de 2019, il avait laissé sa routine de remise en forme tomber au bord du chemin, sans scènes torse nu dans l’avenir imminent d’Oliver. “J’étais entré dans une telle ornière avec une forme physique ou un manque de forme physique, qu’il n’y avait pas de libération d’endorphines”, a-t-il noté. “Je me suis même retrouvé, pour ne pas devenir trop personnel, avec très peu d’appétit sexuel, juste parce que je ne faisais que m’engouffrer dans une ornière avec mon corps.”

Amell a demandé l’avis d’un médecin, mais on lui a dit qu’il n’y avait rien de mal physiquement. “C’est quand vous avez ce moment de réalisation où vous allez,” Oh mon Dieu, c’est dans ma tête. “Ce qui est plus effrayant.”

Écoutez l’intégralité du podcast Inside of You d’Amell ici.