Stephen Colbert et John Oliver se réunissent pour parler du coronavirus – .

L’épidémie de coronavirus COVID-19 a rendu impossible pour des millions d’Américains de se rendre à leur travail et à leurs bureaux comme d’habitude en raison de nouvelles directives de distanciation sociale – des gens qui incluent les hôtes de fin de soirée dont les émissions se sont temporairement éteintes au moment exact où le public plus que jamais besoin de la légèreté et d’une pause dans l’actualité.

Cette semaine, les émissions ont commencé à revenir sur les ondes, notamment celles de Conan O’Brien, Jimmy Fallon, Stephen Colbert et John Oliver.

Colbert et Oliver, tous deux anciens de The Daily Show de Comedy Central, ont eu une mini-réunion hier soir sur le spectacle de Colbert, avec un cliché en direct d’Oliver depuis son domicile inclus dans le spectacle, les deux invités plaisantant et riffant sur ce qui aurait été le contenu du cœur de leur public (s’il avait eu un public réel).

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Les animateurs de fin de soirée commencent à retomber dans leurs plages horaires normales cette semaine pour les émissions des émissions qu’ils tournent toujours depuis chez eux, grâce aux exigences de distanciation sociale du coronavirus.

Les émissions de Stephen Colbert et de John Oliver sont de retour sur les ondes, après plusieurs jours où la plupart des animateurs de talk-show tentent de publier des versions maison de leurs émissions sur YouTube. Et si vous essayez constamment de trouver des points lumineux et des nouvelles positives au milieu du torrent de gros titres liés aux coronavirus ces jours-ci, nous en avons un pour vous ici maintenant – Colbert et Oliver, deux anciens de The Daily Show, ont décidé de revenir ensemble brièvement pour un segment sur l’émission de Colbert, et les résultats étaient, comme on pouvait s’y attendre, hilarante.

Oliver m’a fait mourir quand il a reconnu à quel point il est difficile de comprendre comment filmer une émission à distance pendant que tous les membres de son personnel parlent via Zoom. “J’ai essentiellement commis des infractions syndicales dans le wazoo.”

Découvrez la réunion ci-dessous, qui commence avec les deux hôtes chantant les airs thématiques de leurs émissions respectives. Ils passent rapidement de cela à la question de savoir s’ils peuvent s’en tirer en prononçant des mots injurieux et si les censeurs vont encore les faire taire:

Colbert demande à Oliver comment il va, après avoir fini de se moquer, et Oliver lui dit: “Je suis à environ un … 4?” (Sur une échelle de zéro à 50).

“Je vais bien”, rit Oliver. “C’est … un moment sous-optimal pour être un être humain.”

Nous devrions également prendre un moment et mentionner le monologue que Colbert a prononcé en haut de l’émission, qui était évidemment un clin d’œil à la pandémie mondiale et à la fois significatif et stupide:

Je sais que beaucoup d’entre vous sont stressés parce que nous sommes tous isolés, et personne ne sait combien de temps cela va durer, mais j’ai un message simple pour vous tous: Amérique, vous avez compris. Vous vous entraînez depuis ce moment toute votre vie. Chaque plan annulé, chaque frénésie Netflix à 2 heures du matin, chaque commande Grubhub du restaurant de l’autre côté de la rue – c’était pour ça. Nous sommes américains! Il n’y a rien de mieux que de ne pas faire les choses! Oui, nous sommes le pays qui a mis un homme sur la lune. Oui! Mais nous sommes aussi le pays où 125 millions d’entre nous sont restés à la maison pour le regarder à la télévision.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.