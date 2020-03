Stephen Jackson se souvient de la séance de tirs au club de strip-tease fou

L’ancien joueur de la NBA Stephen Jackson partage les détails scandaleux de la tristement célèbre altercation du Club Rio qui a eu lieu en 2006.



En octobre 2006, plusieurs membres des Indiana Pacers ont été impliqués dans une altercation chaotique à l’extérieur d’un club de strip-tease, au cours de laquelle Stephen Jackson a été renversé par une voiture et plusieurs coups de feu ont été tirés. Si vous ne vous souvenez pas de cet incident infâme, vous pouvez lire l’ancien rapport ESPN ici, ou vous pouvez simplement vous asseoir et écouter la version de Jackson de ce qui s’est passé sur le dernier épisode de son podcast “All The Smoke” et de Matt Barnes .

Selon Jackson, il était sur le point de se retirer du parking du Club Rio quand il a vu Jamaal Tinsley être chassé du bâtiment par un groupe d’hommes avec lesquels il s’était récemment disputé. Naturellement, le capitaine Jack a saisi son arme et est venu à la rescousse de son coéquipier. Dit Jackson:

“Au moment où j’arrive là-bas, c’est comme si nous étions sur le point de nous battre, alors j’ai frappé l’un d’eux avec mon pistolet. Nous arrivons au combat, plus de mecs sortent du club. J’ai été dans cette position à plusieurs reprises – je sais avant Je suis entouré et piétiné, je vais lancer quelques coups de semonce. J’en ai laissé deux. À ce moment-là, je courais vers ma voiture. Quelqu’un est monté dans leur voiture et m’a dimensionné dans le parking et m’a frappé 35-40 miles par heure – Boom! Je me suis cogné en l’air, j’ai touché le sol … mon visage vient de toucher le sol, je lève toutes mes dents, mes lèvres sont brisées. “

Jackson a ensuite décrit comment il est revenu à ses sens après qu’un de ses coéquipiers ait commencé à tirer sur le véhicule, puis Jackson a également vidé son clip jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. Encore une fois, cela s’est produit quelques semaines seulement avant que Jackson, Tinsley et le reste des Pacers ne se préparent à lancer la saison 2006 de la NBA.

Découvrez le souvenir des événements de Jackson dans la vidéo intégrée ci-dessous.

