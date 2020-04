Stephen King a changé certaines parties de son nouveau livre en raison du coronavirus

Avec la pandémie de coronavirus dessinant des associations avec son histoire épique d’un virus pseudo-grippal dans The Stand, Stephen King partage régulièrement son point de vue sur la situation actuelle. Au cours du dernier mois, King a à la fois rassuré les gens que COVID-19 est loin d’être aussi meurtrier que The Trip’s Captain Trips, et a partagé des prises de position humoristiques sur la façon dont le verrouillage affecterait ses personnages. Alors que le dernier livre de l’auteur, If It Bleeds, sera publié au début du mois, King travaille déjà sur son prochain effort. Cependant, il semble que l’impact du coronavirus ait changé ses plans originaux pour le roman.

Plus précisément, il avait prévu que son dernier livre ait lieu en 2020, mais est en train de réviser l’intrigue en raison de l’effet écrasant de COVID-19 sur la vie quotidienne. S’adressant à NPR, King avait ceci à dire sur la difficulté d’écrire autour de la pandémie:

«Je mets [the novel I’m currently writing] en l’an 2020 parce que je pensais: “ D’accord, quand je le publierai, si c’est en 2021, ce sera comme dans le passé, en toute sécurité dans le passé. ” Et puis cette chose est arrivée, et j’ai immédiatement regardé la copie que j’avais écrit et j’ai vu que l’une des choses qui se passait était que deux de mes personnages étaient partis en croisière .. et je me suis dit: ‘Eh bien, non, je ne pense pas que quiconque fasse des croisières année.'”

Au lieu de cela, King a choisi de repousser la période du livre à 2019, où les gens se rassemblant en groupe et partant en croisière sont plus plausibles que la réalité actuelle que nous vivons tous. En dehors de cela, nous ne savons pas grand-chose de ce que King nous réserve, bien que, compte tenu de la vitesse à laquelle il écrit, nous nous attendions à ce que des détails plus approximatifs soient publiés en 2020.

If It Bleeds, qui sera disponible à partir du 28 avril, est un ensemble de quatre romans qui fait écho aux précédentes collections King telles que Different Seasons et Four Past Midnight. Les histoires incluent «M. Harrigan’s Phone »,« The Life of Chuck »,« Rat »et« If It Bleeds », qui ramèneront les personnages réguliers de King, Holly Gibney, ainsi que Ralph Anderson de The Outsider. Alors que King fait actuellement la promotion de la sortie, attendez-vous à ce qu’il ait à poser plus de questions sur la pertinence de The Stand, en particulier avec une nouvelle adaptation de la mini-série CBS All Access du roman en cours.

Espérons que les gens se seront suffisamment rétablis d’ici là pour ne pas trouver le complot sur la grippe de The Stand, un rappel indésirable de la façon dont 2020 a jusqu’à présent fait écho à certains Stephen KingLes œuvres les plus apocalyptiques.