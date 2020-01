Stephen King clarifie les commentaires sur la diversité et déclare que les Oscars sont truqués pour les Blancs

Comme l’un des auteurs les plus prolifiques et les plus réussis de tous les temps, Stephen King est une légende vivante pour les conteurs et les écrivains, mais le célèbre romancier a récemment pris feu pour ses commentaires controversés sur la diversité dans l’art.

L’Académie a une fois de plus prouvé qu’elle ne peut pas refléter la diversité lors de l’évaluation des films éligibles, car les nominés de cette année n’ont pas représenté différentes races et ethnies. Cependant, certains estiment que la diversité ne doit pas être une mesure de la qualité. Stephen King est l’une des rares personnes à avoir exprimé son inquiétude concernant l’attitude envers le jugement de l’excellence créative, notant que les personnes qui critiquent les œuvres d’art devraient être «aveugles aux questions de race, de sexe ou d’orientation sexuelle».

En fait, dans un récent article d’opinion, King a exprimé son mécontentement face à cette tendance «de plus en plus acrimonieuse» en disant que de tels critères sont insultants pour l’idée de travail créatif:

«La réponse reflète mon attitude générale selon laquelle, comme pour la justice, les jugements d’excellence créative doivent être aveugles. Mais ce serait le cas dans un monde parfait, où le jeu n’est pas truqué en faveur des Blancs. L’excellence créative vient de chaque marche, couleur, croyance, genre et orientation sexuelle, et elle est rendue plus riche et plus audacieuse et plus excitante par la diversité, mais elle est définie par l’excellence.

«Juger le travail de quiconque par rapport à toute autre norme est insultant et – pire – il sape ces moments durement gagnés où l’excellence d’une source diversifiée est récompensée (contre, semble-t-il, toutes les chances) en laissant une telle reconnaissance vulnérable au rejet comme politiquement correcte . “

Mais même l’écrivain Dark Tower admet qu’il est l’archétype d’un homme blanc et riche dans cet argument. Bien que malgré ces affirmations controversées, au moins pour les personnes qui ont eu du mal avec ses paroles sur le Washington Post, King partage le même dégoût général pour le manque de représentation égale. C’est pourquoi il a dû clarifier ses déclarations originales en disant ce qui suit:

«Nous ne vivons pas dans ce monde parfait, et les nominations aux Oscars moins que diverses de cette année le prouvent une fois de plus. Peut-être qu’un jour nous le ferons. Je peux rêver, non? Après tout, je fais des trucs pour gagner ma vie. »

En fin de compte, cependant, les questions de représentation diverse dans le monde du divertissement devraient être traitées par le public. Donc, par tous les moyens, faites-nous part de vos réflexions sur le sujet ci-dessous et si vous êtes d’accord avec Stephen King.