Stephen King lit le premier chapitre de son nouveau livre «Si ça saigne» [Video]

Maître d’horreur Stephen King«S Si elle saigne, une toute nouvelle collection de nouvelles, sort demain, 21 avril, et il veut vous lire le premier chapitre pendant que vous restez assis à attendre.

Oui, Stephen King vous lit le premier chapitre d’une toute nouvelle histoire de Stephen King, avant même qu’elle ne soit publiée. Donc, tu sais, tout n’est pas terrible en ce moment.

Asseyez-vous, détendez-vous et laissez Stephen King vous emmener partout mais ici…

De l’écrivain à succès n ° 1 du New York Times, conteur légendaire et maître de la fiction courte, Stephen King présente une extraordinaire collection de quatre nouvelles et fascinantes nouvelles:Téléphone de M. Harrigan, La vie de Chuck, Rat et l’histoire du titre Si elle saigne – chacun attirant les lecteurs dans des endroits intrigants et effrayants.

«Dans l’histoire du titre, Holly Gibney, la favorite du lecteur (de la trilogie Mr. Mercedes et The Outsider) doit faire face à ses peurs, et peut-être à un autre étranger – cette fois seule. Dans «M. Harrigan’s Phone », une amitié intergénérationnelle a une vie après la mort inquiétante. “The Life of Chuck” explore, magnifiquement, comment chacun de nous contient des multitudes. Et dans «Rat», un écrivain en difficulté doit composer avec le côté sombre de l’ambition. »

