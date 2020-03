Stephen King met le monde en garde contre la propagation du coronavirus avec son livre «The Stand»

Nous vivons sans aucun doute des moments extrêmement complexes au milieu de la pandémie de COVID-19, mieux connus de tous sous le nom de coronavirus. En grande partie les nouvelles que nous voyons tous les jours et les vidéos qui traînent sur les réseaux sociaux, une scène chaotique digne d’un roman d’horreur a été créée, bien que comme nous l’avons déjà vu avec des auteurs tels que George R.R. Martin, la réalité dépasse la fiction, mais Stephen King s’est un peu rapproché de cette situation (sans le savoir) lorsqu’il a publié The Stand en 1978.

Dans ce roman et à grands traits, King raconte l’histoire d’un groupe de survivants d’un monde ravagé par une épidémie incurable. Lorsque toute cette situation a commencé autour du coronavirus, “Le maître de l’horreur” a commenté sur son compte Twitter qu’il ne voulait pas que son travail soit lié au grand problème que nous connaissons aujourd’hui grâce au coronavirus, car pas une blague ne se compare à ce à quoi la planète est confrontée.

En tant que tel, Voici ce que Stephen King a écrit sur les similitudes entre The Stand et la situation mondiale: “Non, le coronavirus n’est PAS comme” The Stand “. C’est loin d’être aussi grave. Elle est éminemment survivable. Restez calme et prenez toutes les précautions raisonnables. ” Si vous ne nous croyez pas, alors nous quittons le test:

Non, le coronavirus n’est PAS comme LE STAND. Ce n’est pas du tout aussi grave. Il est éminemment survivable. Restez calme et prenez toutes les précautions raisonnables.

– Stephen King (@StephenKing) 8 mars 2020

Maintenant, étant donné que la situation mondiale n’est pas viable, il a décidé de mettre de côté les comparaisons entre son travail et ce qui se passe pour avertir le monde de la propagation du coronavirus à travers une partie du roman. Dans un autre tweet qui a été lancé, Stephen King a mentionné que le chapitre 8 de The Stand pourrait aider tout le monde à comprendre à quelle vitesse un virus comme COVID-19 peut progresser.. Bien qu’il ait répété que la fiction post-apocalyptique de ce travail était pire que la réalité, a également profité de rappelez à tous ceux qui vous suivent de suivre les instructions des autorités et de l’Organisation mondiale de la santé.

Dans ce chapitre, King raconte comment un homme qui se sentait apparemment bien portait le virus en lui et avait infecté inconsciemment beaucoup de gens autour de lui.. Nous vous laissons un fragment du passage auquel se réfère l’auteur:

Joe-Bob se sentait bien. Mourir était la dernière chose à laquelle il pensait. Cependant, il était déjà malade. Il avait obtenu un peu d’essence dans Texaco de Bill Hanscombe. Et cela a donné à Harry Trent plus qu’un ticket pour excès de vitesse. Harry, un homme docile qui aimait son travail, a propagé la maladie à plus de 40 personnes ce jour-là et le lendemain. Il est impossible de dire combien de ces 40 personnes sont passées … il vaut mieux demander combien d’anges peuvent danser sur la tête d’une épingle. Si vous aviez une estimation prudente de cinq par pièce, vous en auriez 200. En utilisant la même formule conservatrice, on pourrait dire que ces 200 ont infecté mille, mille cinq mille, cinq mille vingt-cinq mille ».

En ce moment et après avoir lu cette partie du livre, il est très clair pour nous que le coronavirus est quelque chose que le créateur d’histoires comme It, The Shining ou Pet Sematary aurait sans doute pu publier, Cependant, cette fois, s’il nous a laissé avec un œil carré parce qu’il est trop proche de la scène étrange à laquelle nous sommes confrontés en ce moment.