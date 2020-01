Stephen King remplira la télé d’horreur | Instagram

Cette année, la terreur viendra chargée de la plume de Stephen King, l’un des écrivains américains les plus reconnus depuis son premier roman, “Carrie“(1974), a attiré l’attention des médias audiovisuels.

La preuve en sera l’adaptation de son roman “Le visiteur“, Quoi HBO sera présenté aujourd’hui en format série.

Protagonisée par Ben Mendelsohn, qui a joué dans des films comme Rogue one, Une histoire de Star Wars et Captain Marvel, l’intrigue se concentrera sur le cas du détective Ralph Anderson, qui s’apprête à entamer un nouveau dossier: le corps mutilé d’un garçon de 11 ans a été retrouvé dans les forêts de Géorgie.

Adapté par Richard Price, scénariste de productions telles que The Night Of et The Color of Money, l’histoire présentera également des performances de Cynthia Erivo, Bill Camp et Mare Winningham.

Cependant, ce n’est pas tout ce qui sera disponible en 2020, comme d’autres romans King, tels que “Le stand“,”L’histoire de Lisey“et”La tour sombre“sera également adapté au petit écran.

Le visiteur

Le stand

Terrain: Il raconte l’histoire des survivants d’un monde décimé par une épidémie incurable qui sont également au milieu d’une bataille entre le bien et le mal.

Épisodes: 10

Plateforme: CBS All Access

Mettant en vedette: James Marsden, Amber Heard, Whoopi Goldberg et Greg Kinnear

Première: pas encore datée

L’histoire de Lisey

Terrain: Raconte l’histoire d’une femme qui doit faire face à la mort de son mari.

Épisodes: 8

Plateforme: Apple TV +

Mettant en vedette: Julianne Moore, Clive Owen

Première: pas encore datée

La tour sombre

Terrain: Il sera basé sur les événements de “The Crystal Ball”, le quatrième livre de la collection de King, qui relate le voyage du tireur de Roland à The Dark Tower où se trouve le Crimson King.

Épisodes: inconnu

Plateforme: Amazon

Mettant en vedette: Sam Stroke, Jasper Paakkonen

Première: pas encore datée

Le talisman

Terrain: Il raconte les aventures d’un garçon de 12 ans, qui cherche un remède pour sa mère malade, dans un monde parallèle.

Episodes: Ce sera le film, la production d’Amblin Entertainment

Plateforme: Il n’a pas été annoncé qui jouera le personnage principal de Jack Sawyer

Première: pas encore datée

