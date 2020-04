Steppenwolf serait revenu dans les nouveaux dieux avec un nouveau design

Justice League a eu beaucoup de problèmes, bien que l’un des plus évidents soit son méchant méchant Steppenwolf. Ciarán Hinds a fait de son mieux, mais le personnage n’était pas menaçant, le CGI était extrêmement bancal et il n’avait tout simplement aucune qualité qui le faisait se démarquer. Ses défauts sont devenus particulièrement apparents lorsque Avengers: Infinity War a frappé les cinémas en 2018, Thanos de Josh Brolin faisant tout ce qu’il fallait pour conquérir l’espace extraterrestre CGI.

Mais cela ne devait pas nécessairement être ainsi. Depuis la sortie du film, nous avons vu des preuves que le design de Steppenwolf avait radicalement changé au milieu de la production. Apparemment, les dirigeants de Warner Bros. étaient nerveux que le design original de Zack Snyder soit trop effrayant, ont donc demandé que le personnage soit repensé plus tard dans le processus. Non seulement l’apparence initiale est beaucoup plus cool que ce que nous avons obtenu, mais le commutateur est probablement la raison pour laquelle le CGI fini n’était pas si bon.

Malgré cela, cependant, nous entendons que Steppenwolf revient maintenant. Ava DuVernay’s Les nouveaux dieux sera une adaptation des bandes dessinées classiques de Jack Kirby, montrant le conflit entre les planètes jumelles de New Genesis et Apokalips. Steppenwolf vient de ce dernier et est subordonné au souverain apokalyptien (et Dieu de tous les méchants) Darkseid. Étant donné que la finale de Justice League l’a vu se faire aspirer par Apokalips via Boom Tube, il est logique qu’il se présente dans The New Gods et cela semble être exactement ce qui est sur les cartes pour le personnage.

Cliquer pour agrandir

Selon nos sources – ceux-là mêmes qui nous ont dit qu’une série Green Lantern arrive sur HBO Max et Rey seraient révélés comme Palpatine [SPOILERS] dans The Rise of Skywalker – Steppenwolf sera de retour pour le film susmentionné et WB abandonnera le design de Justice League, utilisant les événements de Flashpoint comme excuse pour changer son look. Malgré cela, Warner Bros.voirait toujours que Ciarán Hinds exprime le rôle, donc il y aura au moins une certaine continuité entre cela et ce qui précède.

Pour le moment, il n’y a pas grand-chose à dire sur Les nouveaux dieux. DuVernay est signé pour diriger depuis mars 2018, bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie ou d’idée quand le tournage commencera. Et avec presque toutes les productions majeures maintenant en pause en raison de la pandémie de coronavirus, je soupçonne qu’il faudra peut-être un certain temps avant qu’il ne frappe les salles. Dans tous les cas, les fans peuvent au moins avoir hâte de voir Steppenwolf revenir, et avec un nouveau design pour démarrer.