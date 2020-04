Steps for Life félicite le gouvernement du CDMX pour la suspension des avortements en cas d’urgence

Mexico.- Pour répondre aux demandes des travailleurs qui ont déclaré avoir été licenciés sans salaire en raison de la crise sanitaire de Covid-19, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il analyserait les cas dans le cadre du ministère du Travail, mais pacifiquement, sans aller au tribunal.

Dans le cas d’employeurs qui n’ont pas accepté l’appel présidentiel pour couvrir les salaires des travailleurs au cours du mois d’avril, afin qu’ils restent à la maison sans perdre leur emploi et que dans certains cas les entrepreneurs ont accepté en échange de ne pas payer de salaire , Il a déclaré que le gouvernement sera en attente pour la défense des travailleurs.

“Bien sûr, nous ne voulons pas traiter ces affaires devant les tribunaux, nous voulons que cela soit dû à l’attitude responsable, solidaire et fraternelle des hommes d’affaires, je dirais d’un comportement social et humain, un comportement à dimension sociale et humaniste des hommes d’affaires.”

Lors de la conférence de presse au Palais national, le président López Obrador a reconnu qu’il existe des hommes d’affaires qui ont la possibilité de résister et qui l’ont fait savoir, car la plupart d’entre eux sont responsables de leur personnel et dans ces cas, tout le monde aide.

«Prenons l’exemple d’un ouragan, je l’ai déjà mentionné à d’autres occasions, qui dévaste un site touristique sur une plage dans une ville ou dans une zone touristique qui se termine par des hôtels, provoquant des inondations. Ils sont si importants ceux du secteur touristique, si forts, c’est plus, avec tant de décision d’aller de l’avant qu’un mois, deux mois sont déjà debout et fonctionnent déjà à nouveau ».

Ainsi, a-t-il ajouté, il a déjà souffert de ces calamités et s’est imposé, et il en sera ainsi dans tous les cas, dans toutes les branches de production. C’est pourquoi le gouvernement va soutenir, plus que tout, les pauvres, les plus nécessiteux, a-t-il réitéré.

Avant, le secteur informel de l’économie était évoqué de manière péjorative et maintenant il est déjà inclus dans les programmes du secteur des entreprises, des représentations des chambres d’affaires, il est déjà question du secteur informel, des discussions bancaires sur le secteur informel, a-t-il déclaré.

Donc, les prêts qui vont être accordés par le gouvernement, qui vont être promus à partir de dimanche, sont pour les petites entreprises familiales du secteur formel et du secteur informel de l’économie, là ils vont se concentrer, sur les pauvres et sur petites entreprises, vous y dépenserez plus d’efforts et plus de ressources.

Vers le haut, dit-il, il y a maintenant la solidarité de nombreux hommes d’affaires. Et ce que les banquiers ont fait est également important de reconnaître, celui qu’ils ont reporté de trois mois le paiement des crédits, des intérêts; c’est une aide, c’est quelque chose d’important, c’est une contribution. Il y a donc une volonté d’aider dans tous les secteurs.

Maintenant, par exemple, pour avoir tous les ventilateurs nécessaires, il y a des entreprises, des centres de recherche et des universités qui travaillent pour pouvoir bientôt fabriquer les ventilateurs, différents groupes. De même dans le cas des hôpitaux privés, ils les traitent.

«Hier, j’ai lancé un appel à la préférence, même dans les hôpitaux où elle est payée, même dans les hôpitaux où les assurés peuvent assister, que la préférence soit donnée aux personnes âgées du secteur privé. Nous ne parlons pas de prendre soin de la population sans sécurité sociale, mais de ceux qui viennent et peuvent être soignés dans des hôpitaux privés, autres que les jeunes, qui peuvent résister ou être chez eux, en privilégiant les personnes âgées, les malades “Il a dit.

D’autre part, il a déclaré que selon les chiffres de décès, il est très clair que les personnes âgées, les patients hypertendus, les personnes atteintes de diabète, sont plus touchées par l’obésité. Alors, que cela soit fait et vous êtes prêt à aider.

López Obrador a souligné qu’il y a surtout beaucoup de solidarité parmi la population, «et quoi de plus de solidarité si la majorité des Mexicains font attention et restent à la maison et prennent soin d’eux-mêmes? Donc mon optimisme, ma confiance que nous allons aller de l’avant “, a-t-il conclu.

