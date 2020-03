Steve Buscemi est-il un bon gars?

Au cours de sa longue carrière, Steve Buscemi a été présenté dans à peu près tous les genres de films. Il a joué des rôles dramatiques, des rôles comiques, il a été le héros et il a également été un méchant à plusieurs reprises.

En fait, en raison de son comportement glacial et de son apparence rocailleuse, de nombreux fans pensent qu’il est capable de jouer le rôle d’un méchant de manière plus convaincante que quiconque à Hollywood.

Bien qu’il puisse jouer un méchant très crédible sur grand écran, Buscemi a fait plusieurs choses hors caméra qui le font paraître très différent des personnages habituels qu’il joue.

Alors, Steve Buscemi est-il vraiment un gars sympa dans la vraie vie? Voici ce que nous savons.

Steve Buscemi fait le méchant parfait

Steve Buscemi | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

Sur grand écran, Buscemi est connu pour ses performances primées. Bien qu’il ait joué quelques personnages amusants dans certains des films d’Adam Sandler comme Big Daddy, Mr. Deeds et Billy Madison, il est surtout connu pour sa représentation de certains des méchants les plus effrayants d’Hollywood. Son héritage italien fait de lui le candidat idéal pour incarner le gangster préféré des États-Unis, Tony Soprano, cousin de la série à succès HBO, The Sopranos.

Buscemi a également joué le rôle de méchants qui ont été un peu plus impitoyables et effrayants qu’un membre de la mafia. Par exemple, en 1992, il a joué le rôle de M. Pink dans le film Quentin Tarantino Reservoir Dogs. Il a même joué un criminel terrifiant et dérangé dans le film à succès, Con Air

Ce n’est pas seulement son apparence qui fait de Buscemi le candidat idéal pour incarner un méchant. Apparemment, même sa voix possède quelques caractéristiques maléfiques qui le rendent parfait pour jouer le méchant dans les films d’animation.

C’est pourquoi Pixar l’a choisi pour jouer le monstre méchant et égoïste Randall Boggs dans le film d’animation à succès Monsters Inc.

Steve Buscemi n’a pas toujours joué le rôle d’un méchant

Ayant grandi à New York, Buscemi a dit qu’il sentait que sa vie n’avait pas de véritable direction quand il était adolescent et qu’il faisait la transition vers l’âge adulte. Il avait occupé quelques petits boulots, dont celui de livreur de livres et de chauffeur de camion de glaces.

Ensuite, selon Mental Floss, son père lui a fait passer l’examen de la fonction publique, ce qui l’a conduit à devenir pompier à New York. Il a travaillé Engine Co. 55 pendant quatre ans avant de devenir acteur à plein temps.

Il avait dit une fois dans une interview qu’en quelque sorte, être pompier l’avait aidé à se préparer à devenir acteur.

“Il y a [similarities between firefighting and] théâtre. Je pense que des choses similaires m’arrivent lorsque je monte sur scène », a déclaré Buscemi. «Vous devenez vraiment, vraiment nerveux. Et votre adrénaline monte en quelque sorte, mais vous ne savez pas vraiment si vous pouvez faire ce que vous vous apprêtez à faire. “

Steve Buscemi joue toujours le héros lorsqu’il n’est pas sur grand écran

Le 11 septembre 2001, après que les bâtiments du World Trade Center eurent été rasés lors d’une attaque terroriste, Buscemi s’est désintéressé de son ancien uniforme de pompier et s’est reconnecté avec son ancienne caserne de pompiers pour aider aux efforts de récupération.

À l’époque, personne ne savait que l’acteur emblématique travaillait avec le NYFD pour aider à localiser les survivants. C’est parce que chaque fois que quelqu’un a demandé une entrevue ou demandé à prendre une photo, Buscemi avait refusé parce qu’il ne voulait pas que les gens pensent que c’était un coup de publicité.

Ce n’est que 12 ans plus tard, lorsque ses frères pompiers l’ont publiée sur Facebook, que quiconque était au courant des actes altruistes de Buscemi. Il avait déclaré plus tard dans une interview que travailler avec son ancien service avait aidé à soulager la douleur de la tragédie qui était devant lui.

“Ce fut un privilège de pouvoir le faire”, a déclaré Buscemi. «C’était génial de me connecter avec la caserne de pompiers avec laquelle je travaillais et avec certains des gars avec qui je travaillais. Et cela m’a été extrêmement utile parce que pendant que je travaillais, je n’y pensais pas vraiment, je le ressentais autant. “

Les pompiers avec qui Buscemi avait travaillé le 11 septembre avaient déclaré que l’acteur de 62 ans travaillerait 12 heures par jour, fouillant dans les décombres et essayant d’aider de toutes les manières possibles. Il peut jouer un méchant dans les films, mais dans la vraie vie, c’est un héros altruiste et courageux.