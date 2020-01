Steve Carell stars dans la satire politique de Jon Stewart – / Film

Depuis quatre ans, nous manquons désespérément Jon StewartLa voix de. L’ancien hôte de The Daily Show a démissionné juste avant les élections de 2016 et nous avons été privés des blagues acerbes de Stewart sur le climat politique actuel. Mais Stewart est enfin de retour – mais pas devant la caméra. Stewart écrit et dirige la satire politique Irrésistible, quelles étoiles Steve Carell et Rose Byrne alors que deux consultants politiques rivaux s’affrontent au cœur de l’Amérique pour une course au poste de maire d’une petite ville du Wisconsin. Regardez la bande-annonce Irresistible ci-dessous.

Bande-annonce irrésistible

Steve Carell joue le rôle d’un consultant politique démocrate qui se penche sur son prochain candidat: un ancien colonel à la retraite qu’il décrit comme «John Wayne et un tracteur ont un bébé». Il engage son équipe pour aider le colonel Jack Hasting (Chris Cooper) se présenter à la mairie d’une petite ville de droite du Wisconsin, dans le but d’amener le swing-state vers la gauche. Mais le RNC s’en rend vite compte et envoie son propre consultant politique, l’impitoyable Faith (Byrne).

Il s’agit du premier retour de Stewart à la réalisation depuis 2014 avec ses débuts de réalisateur Rosewater, un drame politique beaucoup plus sérieux qui a rencontré des critiques positives. Mais Irresistible est le genre de film auquel les fans de Stewart s’attendraient: politiquement avisés, drôles et d’actualité, avec des tournures absolument hilarantes de la part de Carell, jouant gaiement le rôle du poisson hors de l’eau, et de Byrne, le vol de scène comme toujours. Irrésistible joue également Topher Grace, Natasha Lyonne, Mackenzie Davis, CJ Wilson, et Will Sasso.

Voici le synopsis d’Irresistible:

De l’écrivain / réalisateur Jon Stewart vient la comédie d’un consultant politique démocrate (Carell) qui aide un ancien colonel des Marines (Cooper) à la retraite à se porter candidat à la mairie d’un petit village du Wisconsin. Irresistible étoiles Steve Carell, nominé aux Oscars®, Rose Byrne, Chris Cooper, lauréat des Oscars®, Topher Grace, Natasha Lyonne, Mackenzie Davis, CJ Wilson et Will Sasso. Plan B Entertainment et Jon Stewart ont produit.

Irresistible ouvre en salles le 29 mai 2020.

