Steve Coogan appelle Bono dans le clip Greed de Sony

Sony Pictures UK a sorti le premier clip du prochain film satirique du réalisateur Michael Winterbottom Avidité, mettant en vedette Richard McCreadie de Steve Coogan alors qu’il appelle d’autres grandes sociétés comme Google et des célébrités telles que Bono, qui, selon lui, méritaient d’être jugées pour leur évasion fiscale au lieu de lui. Mettant également en vedette Isla Fisher et Asa Butterfield, le film n’a pas encore de date de sortie aux États-Unis, mais il devrait sortir en salles au Royaume-Uni le 21 février. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Avidité raconte l’histoire du milliardaire britannique autodidacte Sir Richard McCreadie, dont l’empire du commerce de détail est en crise. Pendant 30 ans, il a régné sur le monde de la mode de vente au détail – amenant la rue principale au podium et la passerelle à la rue haute – mais après une enquête publique dommageable, son image est ternie. Pour sauver sa réputation, il décide de rebondir avec une fête très médiatisée et extravagante célébrant son 60e anniversaire sur l’île grecque de Mykonos. Une satire sur l’inégalité grotesque de la richesse dans l’industrie de la mode, le film voit l’ascension et la chute de McCreadie à travers les yeux de son biographe, Nick.

Le film met en vedette le candidat aux Oscars Steve Coogan (Nuit au musée trilogie, Philomena) en tant que Sir Richard McCreadie, Isla Fisher (Confessions d’un accro du shopping) comme Samantha McCreadie, David Mitchell (Peep Show) comme Nick, Asa Butterfield (Éducation sexuelle) en tant que Finn McCreadie et Sophie Cookson (Kingsman: Les services secrets) comme Lily McCreadie.

Avidité est écrit et réalisé par Micheal Winterbottom (Les nouveaux vêtements de l’empereur). Il est produit par Melissa Parmenter de Revolution Films, en la réassociant avec Winterbottom de Empereur, et La femme de ferEst Damian Jones de DJ Films.

Le film a été présenté en première mondiale en septembre dernier au Festival international du film de Toronto 2019 et sa distribution en salles en Amérique du Nord est assurée par Sony Pictures Classics.