Steve Coogan et Rob Brydon prennent la route – / Film

Depuis 2010, Steve Coogan et Rob Brydon ont joué des versions d’eux-mêmes dans le réalisateur Michael WinterbottomEst la franchise The Trip, qui craque et se fraye un chemin à travers certains des plus beaux pays du monde. Maintenant, dix ans après le début de leur voyage, la série improbable continue avec une toute nouvelle suite appelée Le voyage en Grèce. IFC Films a sorti un nouveau clip de la prochaine version du film, dans lequel Brydon adopte une approche musicale de l’emplacement du duo.

Le voyage en Grèce Clip

The Trip a commencé comme une série télévisée britannique de six épisodes avant d’être édité dans un long métrage en 2010. Coogan et Brydon ont joué des versions fictives d’eux-mêmes, avec le personnage de Coogan chargé d’écrire un article pour The Observer sur la nourriture du nord de l’Angleterre et de Brydon. personnage marquant le long du voyage comme son compagnon. (Vous avez probablement vu ce super clip d’eux faisant des impressions en duel de Michael Caine.) En 2014, le gang s’est réuni pour The Trip to Italy, qui a de nouveau été monté dans un long métrage et a inclus ce morceau:

Ils l’ont fait une fois de plus en 2017 avec The Trip to Spain, Coogan et Brydon se gênant tour à tour et mangeant des plats délicieux.

Sans gâcher les choses, The Trip to Spain s’est terminé par un cliffhanger sauvage et complètement inattendu, donc je suis très curieux de voir si cela est jamais abordé dans The Trip to Greece ou s’il n’est tout simplement plus jamais mentionné. Je suppose que je serais finalement d’accord avec l’une ou l’autre option, tant que la plupart du nouveau film est plus de ces deux bouffons qui s’amusent, font des impressions et mangent de la bonne nourriture. C’est censément le quatrième et dernier versement, alors j’espère qu’ils sortiront sur une bonne note.

Voici la description officielle de la suite:

Quand Ulysse a quitté Troie, il lui a fallu dix ans pour rentrer chez lui à Ithaque. Steve et Rob n’ont que six jours pour leur propre odyssée personnelle dans THE TRIP TO GREECE. En chemin, ils se disputent sur la tragédie et la comédie, l’astronomie et la biologie, le mythe, l’histoire, la démocratie et le sens de la vie! Avec des lieux tels que: le temple d’Apollon à Delphes, l’ancienne agora d’Athènes, le théâtre antique d’Épidaure, l’île unique d’Hydra, les grottes de Diros, le palais de Nestor, la forteresse de Neokastro à Pylos et l’ancienne Stagira, ainsi qu’un beaucoup de tournage dans des restaurants et des hôtels à Athènes, Hydra, Lesbos, Chalcidique, Pélion, Kavala et au Péloponnèse.

Le voyage en Grèce est actuellement prévu pour une sortie en salles le 15 mai 2020 (en supposant que les cinémas survivent à cette période et ont rouvert leurs portes dans quelques mois), ainsi qu’une sortie numérique et à la demande sur 21 mai 2020.

Articles sympas du Web: