Steve Martin et Martin Short joueront dans une comédie du créateur de ‘This is Us’

Après avoir passé la dernière année en tournée avec le spectacle “Une soirée que vous oublierez pour le reste de la vie de la tournée”, le légendaire Steve Martin et Martin Short jouera dans une comédie produite par le créateur de «This Is Us», Dan Fogelman. La fiction, toujours sans titre, a été annoncée lors de la présentation de Hulu sur la tournée de presse d’hiver TCA.

Steve Martin et Martin Short

Selon la plateforme de streaming appartenant à Disney, la comédie tournera autour trois étrangers qui partagent une obsession du «vrai crime» ou des cas de crimes réels qui sont soudainement impliqués dans un. On ne sait pas qui sera le protagoniste du “troisième étranger”, mais certains médias ont parié sur une rencontre des “Trois amis” avec la signature de Chevy chase.

Martin a créé la fiction avec John Hoffman («Grace & Frankie»), et ils écriront eux-mêmes leur scénario.

Confirmation des deuxièmes saisons

L’annonce faisait partie de l’avalanche de nouvelles annoncée par Hulu lors de l’événement Pasadena, dans lequel il a également confirmé le renouvellement de deux de ses dernières sorties, la comédie «Dollface», Protagonisée par Kat Dennings (‘2 Broke Girls’), et le drame “Wu-Tang: une saga américaine”, sa série originale la plus marathon de 2019.

“Le succès de Hulu dans le contenu original est motivé par une programmation de talent de classe mondiale, explique Craig Erwich, vice-président directeur des originaux Hulu. “Du projet avec Steve Martin aux deuxièmes saisons de «Ramy» et ‘Dollface’ et des séries comme «Petits feux partout», notre recherche de contenu original est plus forte que jamais. “

.