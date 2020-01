Steve Martin et Martin Short joueront dans une comédie Hulu True Crime – / Film

Steve Martin et Martin Short sont actuellement en tournée avec leur comédie à deux, mais les artistes légendaires et anciennes co-stars de Three Amigos ont encore une autre réunion à l’horizon. Lors du panel Hulu de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, le service de streaming a annoncé que Martin et Short joueront dans une véritable série de comédie policière sans titre. Obtenez les détails ci-dessous.

TVLine a le rapport, disant que Hulu a donné une commande directe à la comédie de télévision de la 20th Century Fox (ou est-ce que les studios de 20th Century maintenant?) Qui suit “trois étrangers qui partagent une obsession du vrai crime – et puis soudainement trouvent eux-mêmes enveloppés dans un seul. »Cela ressemble à une prémisse amusante, et quelque chose qui pourrait partager un peu d’ADN avec Three Amigos, dans lequel trois acteurs pensent qu’ils ont été embauchés pour jouer des rôles, mais se retrouvent impliqués dans une situation vraiment dangereuse.

Martin a co-créé le spectacle avec John Hoffman (Grace & Frankie, Looking), et ces deux-là produiront la série sans titre aux côtés de Short et du duo This is Us de Dan Fogelman et Jess Rosenthal.

En ce qui concerne les collaborations précédentes, Martin et Short ont joué dans le spécial An Evening You Will Forget for the Rest Of Your Life de Netflix 2018, qui est venu et est parti avec peu de fanfare. Mais ils ont également partagé l’écran dans les Trois Amigos susmentionnés, qui est un classique de la comédie bien-aimé pour une certaine génération. (Le troisième étranger de cette émission pourrait-il être leur co-star des Trois Amigos Chevy Chase? Peut-être qu’un accord n’a pas encore été conclu et Hulu voulait faire cette annonce maintenant de toute façon?) Ils se sont également associés pour les films de Father of the Bride, qui ont été un gros problème dans les années 1990.

Individuellement, les crédits récents de Short incluent The Morning Show et le film d’animation Addams Family de l’année dernière. Martin n’a pas été dans beaucoup de temps; il est apparu occasionnellement sur Saturday Night Live, mais son dernier rôle au cinéma était dans le film peu connu d’Ang Lee, Billy Lynn’s Long Halftime Walk 2016.

Articles sympas du Web: