Steve Martin et Martin Short True Crime Spoof commandés à Hulu

Steve Martin et Martin Short: une véritable parodie de crime commandée à Hulu

Hulu a donné une commande directe à la série pour le faux crime sans titre de Steve Martin et Martin Short, a confirmé Variety.

La série suivra “trois étrangers qui partagent une obsession du vrai crime et se retrouvent soudain enveloppés dans un seul.” Martin est également co-créateur et écrivain aux côtés de John Hoffman. Martin, Hoffman, C’est nous le créateur Dan Fogelman, Jess Rosenthal et Short produiront le projet 20th Century Fox Television.

CONNEXES: Nouveau à Hulu en février 2020: tous les films et émissions vont et viennent

Hulu a également annoncé que leur série Wu-Tang: une saga américaine et Visage de poupée avait tous deux été renouvelés pour une deuxième saison, en plus de révéler les dates de première pour la saison 2 de Ramy et originaux Hulu Opposés solaires et Le grand.

La comédie de Ramy Youssef, vainqueur du Golden Globe, reviendra le vendredi 29 mai avec 10 nouveaux épisodes; Opposés solaires, une comédie animée co-créée par Rick et Morty les anciens étudiants Justin Roiland et Mike McMahan seront lancés le vendredi 8 mai; et la série qui plie les genres Le grand avec Elle Fanning et Nicholas Hoult, arrivera le vendredi 15 mai. Vous pouvez consulter un teaser pour Le grand au dessous de!

Un nouvel accord de streaming pluriannuel avec DreamWorks Animation a également été annoncé au TCA. Les trois premiers projets de Hulu, tous Hulu Originals, sont intitulés Madagascar: un peu sauvage, TrollsTopia, et The Mighty Ones.

Madagascar: un peu sauvage est un producteur exécutif produit par Johanna Stein et présente Alex le Lion, Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l’hippopotame comme des enfants vivant dans l’habitat de sauvetage du zoo de Central Park.

TrollsTopia, basé sur la franchise Trolls, suit Poppy et d’autres personnages du prochain long métrage Trolls World Tour.

CONNEXES: Mme America Trailer avec un casting All-Star dirigé par Cate Blanchett

The Mighty Ones se déroule dans une arrière-cour qui abrite secrètement de minuscules créatures telles qu’une brindille, un caillou, une feuille et une fraise, tous les meilleurs amis qui appartiennent à trois humains qu’ils confondent avec des dieux. Sunil Hall et Lynne Naylor-Reccardi ont produit la série.

(Photo par Kevin Winter / .)