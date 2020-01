Steve-O dit qu’il n’a pas encore signé pour Jackass 4

Juste au moment où vous pensiez que vous n’entendriez plus jamais ces mots – “Bonjour, je suis Johnny Knoxville et bienvenue à Jackass” – il s’avère que nous allons effectivement témoigner que M. Knoxville les prononcera à nouveau et nous le ferons en un peu plus d’un an. Et c’est parce qu’il y a quelques mois, Paramount a fait Jackass 4 officiel en lui donnant une date de sortie du 5 mars 2021.

Alors que la plupart des cascadeurs défiant la mort dans le groupe ont continué à apparaître ici et là dans le temps depuis que nous avons été honorés de Jackass 3D – qui, pour ceux qui suivaient, était en 2010 – les fans espéraient depuis longtemps une quatrième sortie appropriée. Et maintenant, leurs prières ont été exaucées. Mais la question demeure: qui de l’équipe titulaire sera de retour?

Eh bien, évidemment, nous pouvons compter Knoxville, mais à part lui, personne n’a encore été confirmé. Pas même son bras droit Steve-O. Lors de sa conversation avec MMA Junkie, le favori des fans a déclaré que Jackass 4 se passait définitivement, mais a révélé qu’il n’était pas enfermé pour faire une apparition. Du moins, pas encore.

«Il a été éclairé par Paramount Pictures, oui. Ils disent mars 2021. Mais ils ne m’ont pas encore proposé d’offre que je puisse vraiment prendre au sérieux. Pour ne pas être impoli ou quoi que ce soit, mais… je n’ai pas encore de contrat. Nous verrons donc. “

Honnêtement, nous serions assez choqués si Paramount avançait sans quelqu’un d’aussi important pour le groupe que Steve-O et étaient assez confiants que les deux parties seraient en mesure de trouver une solution. Après tout, ce ne serait tout simplement pas la même chose sans lui.

Mais même s’il ne revient pas pour une raison quelconque, nous avons sans aucun doute Knoxville et le reste de ses cohortes ont de nouvelles cascades folles en réserve pour nous, avec le chef de file ne manquant jamais de nous divertir – que ce soit de retour sur le Jackass Émission de télévision ou dans chacun des films. Ils peuvent être stupides et fous, mais personne ne peut nier que cette troupe est une tonne de plaisir à regarder.

Dites-nous, cependant, avez-vous hâte de Jackass 4? Ou pensez-vous que ce groupe étrange mais amusant devrait prendre du recul car ils deviennent trop vieux pour ces manigances? Sonnez à l’endroit habituel ci-dessous et regardez cet espace pour en savoir plus.