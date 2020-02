Steve Rogers a déjà un successeur dans une nouvelle image de Falcon et du soldat d’hiver

C’est officiel, le bouclier de la casquette ne reviendra pas à Sam Wilson … mais à ceux d’un nouveau personnage qui fera ses débuts dans la série Disney + de The Falcon and the Winter Soldier. Voici John Walker, mieux connu sous le nom d’agent américain, qui une fois dans les bandes dessinées Marvel a remplacé Steve Rogers en tant que Captain America.

La première fois que nous avons vu l’agent américain, il tenait également le bouclier de Rogers. Mais maintenant, dans cette nouvelle image, Il semble que le gouvernement américain fera la promotion de Walker, comme le retour de Captain America. Comme vous vous en souviendrez, dans Avengers: Fin de partie, Steve a décidé de rester dans le passé et de prendre sa retraite avec Penny Carter. Cependant, le monde a toujours besoin de Cap.

Les nouvelles photos ont été partagées via le compte Instagram Atlanta Filming, et c’est une affiche publicitaire avec laquelle le gouvernement américain indique que le capitaine est de retour, bien que vous et moi sachions qu’il n’y a qu’un seul plafond.

Voici l’image:

Créé par Mark Greenwald et Paul Neary, L’agent américain est apparu pour la première fois dans Captain America en 1986. À ses débuts, il était connu comme Super Patriot et était une sorte de supervillain qui incarnerait les valeurs contraires à Cap. C’était un méchant patriotique. Plus tard, il a adopté le nom de l’agent américain et, disent-ils, quand il a remplacé le capuchon … ses capacités à contrôler le bouclier de Steve proviennent des enseignements de Taskmaster.

Wyatt Russell sera celui qui donne vie à John Walker dans The Falcon et l’Inter Soldier. La série devrait être diffusée sur le service de streaming Disney + fin 2020.

.