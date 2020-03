Steve Wozniak aurait pu être infecté par un coronavirus

Steve Wozniak a déclaré sur son compte Twitter que lui et sa femme, Janet Wozniak, seraient admis au West Coast Sports Institute de Santa Clara, en Californie, car elle avait une forte toux qu’elle avait commencé début janvier. Il a également déclaré qu’à ces dates, il venait de rentrer d’un voyage en Chine, beaucoup pensent qu’il pourrait être l’un des premiers infectés par Covid-19 aux États-Unis.

Nous recommandons également: Les premiers patients infectés par un coronavirus au Mexique ne présentent plus de symptômes

Wozniak a tweeté un message qui nous fait tous spéculer s’il était l’un des premiers coronavirus infectés à atteindre les Amériques:

Nous vérifions une forte toux de Janet. Cela a commencé le 4 janvier. Nous venions de rentrer de Chine et nous pouvions tous deux être le patient zéro aux États-Unis. UU.

Ces derniers mots (“nous pourrions être le patient zéro aux États-Unis”) ils ont fait penser à beaucoup que Wozniak parle du coronavirus. Ce n’est pas farfelu, puisque les premiers cas de virus se sont produits à Wuhan, en Chine, en décembre de l’année dernière. À ce jour, 89 000 personnes infectées par le virus et près de 3 000 décès ont été signalés dans le monde, la plupart en Chine et six aux États-Unis. Le virus est arrivé en Amérique latine la semaine dernière, les premiers cas ayant été signalés au Brésil, en Colombie et au Mexique. Au Mexique, plus de cinq cas ont déjà été signalés.

.