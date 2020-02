Steven Spielberg a quitté Indiana Jones 5 parce qu’il veut passer le fouet d’Indy

Vous avez probablement appris la nouvelle, interrompue par Variety, que Steven Spielberg ne dirigera pas le cinquième film d’Indiana Jones, intitulé prospectivement Indiana Jones 5 (soigné, hein?). Spielberg a dirigé tous les films de la franchise jusqu’à présent, mais maintenant, la chaise semble prête à être remplie par quelqu’un d’autre. La question sur toutes les lèvres est: pourquoi?

Eh bien, l’histoire de Variety comprenait ce qu’ils croient être la raison pour laquelle le cinéaste vivant le plus vénéré d’Hollywood a décidé de confier le rôle à quelqu’un d’autre. Plus précisément, ils affirment que la décision de Spielberg a été motivée par son «désir de transmettre le fouet d’Indy à une nouvelle génération et d’apporter leur point de vue à l’histoire». C’est un motif aussi décent que n’importe quel autre.

Ils ont également souligné qu’il conserverait un rôle de producteur sur le projet. Il n’a pas complètement lâché prise alors. Ne pas lui en vouloir non plus, car Indiana Jones a clairement une place unique dans son cœur. Aucune autre franchise n’a conservé une association aussi durable ou aussi profonde avec l’homme, et compte tenu du nombre de superproductions qu’il a produites, cela veut dire quelque chose.

Si je pouvais être autorisé à spéculer davantage sur les raisons possibles de sa sortie, je dirais qu’après quatre sorties avec Indy, et avec seulement tant de projets à consacrer (je ne sais pas comment le dire avec plus de tact), Steven donne peut-être la priorité. Peut-être a-t-il bien épuisé sa créativité avec Indiana Jones. Ou peut-être qu’il veut vraiment passer le fouet, pour ainsi dire. Ou peut-être que c’est une combinaison des trois?

En tout cas, nous découvrirons tout dans mon interview exclusive avec Spielberg lui-même plus tard cette semaine. Oh euh, ça ne se passe pas vraiment. ma Indiana Jones 5 la spéculation devra faire, je le crains. Pardon.