Steven Spielberg vous invite au nouveau club de cinéma de l’American Film Institute!

Ne leur arrive-t-il pas qu’après une longue journée de travail, ils sont assis dans le salon plus que prêts à se détendre et à regarder un film, mais passent des heures à décider lequel regarder? Personne ne remplit leurs yeux ou ils ne savent tout simplement pas dans quelle humeur ils sont. C’est pire quand vous êtes de ceux qui aiment dîner devant la télé. Car lorsque vous choisissez celui que vous voulez voir, la céréale est déjà liquide ou le dîner est froid. Et que dire de ces moments où sortir n’est pas une option … On consomme des films comme des fous. Mais les amis, cela ne sait plus quoi voir grâce au grand Steven Spielberg.

Dans une nouvelle initiative pour nous divertir et être liés par l’amour du septième art, le réalisateur et l’American Film Institute (AFI) ont lancé un nouveau club de cinéma pour nous offrir tous ces jours. “Nous espérons que l’AFI Movie Club apportera de l’inspiration et du divertissement pendant cette période où cela est plus que jamais nécessaire”, publie l’AFI sur son site Internet.

L’AFI a annoncé mardi qu’elle allait lancer l’AFI Movie Club, une réunion virtuelle quotidienne “Profiter de notre amour collectif pour le cinéma au nom de l’optimisme en ce moment d’incertitude mondiale”. Dans ce nouveau club, des films emblématiques seront sélectionnés chaque jour pour que le monde les regarde ensemble, “créant une expérience de visionnage communautaire pendant ces périodes sans précédent d’éloignement social”.

Pour lancer le club de cinéma, le directeur et membre du conseil d’administration de l’AFI, Spielberg, a présenté le film inaugural du club: Le Magicien d’Oz. “Maintenant, je sais que vous pensez l’avoir vu, mais détrompez-vous”, a déclaré Spielberg à propos du film choisi. “Parce qu’à ce moment de l’histoire, quel meilleur message est là que” il n’y a pas de lieu comme à la maison “”.

D’autres invités spéciaux annonceront les films de la journée dans de courtes vidéos publiées sur AFI.com et les plateformes de médias sociaux. Pour visionner les films, le public peut «se réunir» sur AFI.com/MovieClub. Et sur Twitter, ils peuvent rejoindre la conversation avec le hashtag #AFIMovieClub. Nous laissons ci-dessous l’invitation de Steven Spielberg au AFI Movie Club: