Steven Tyler d’Aerosmith ouvre un foyer pour femmes battues

En février 2019, Steven Tyler a célébré l’ouverture de Janie’s House, un foyer pour femmes et filles victimes de maltraitance ou de négligence.

Le célèbre musicien a fait don d’un demi-million de dollars de son fonds caritatif Janie’s Fund pour aider le centre à ouvrir ses portes.

Avec les 500 000 $ que Tyler, 70 ans, a donnés, l’organisation Youth Villages a pu rénover une maison dans la région de Memphis pour la cause. Youth Villages est une fondation nationale qui aide les enfants et les aide à faire face aux problèmes mentaux, comportementaux et émotionnels.

“C’est bon pour mon cœur et mon âme”, a déclaré Steven Tyler à une station de nouvelles locale, la WJHL. “C’est réel.”

Le nom «Janie» peut vous sembler familier si vous êtes un fan d’Aerosmith. Le centre (et le fonds) portent le nom du succès d’Aerosmith “Janie’s Got A Gun”, qui parle d’une fille qui consomme de la drogue après avoir été abusée par son père.

Tyler a passé du temps dans un centre de traitement et a pu constater par lui-même quels effets la violence émotionnelle, physique et physique, peut avoir sur les jeunes. C’est ce qui l’a inspiré à ouvrir le centre.

La maltraitance et la négligence à un âge précoce peuvent avoir des conséquences dévastatrices tout au long de la vie pour leurs survivants, selon Child Welfare.

Parfois, les effets de la violence peuvent aller de la faible estime de soi et de la dépression aux sentiments d’isolement, à l’incapacité de faire confiance aux autres et aux difficultés relationnelles. Une autre statistique étonnante est le fait qu’une fille sur quatre sera agressée sexuellement avant l’âge de 18 ans.

Le Fonds Janie a été créé pour aider à sensibiliser le public à ce problème et à fournir un soutien financier pour «garantir que les filles reçoivent les services les plus efficaces disponibles pour les aider à surmonter le traumatisme et la douleur de la maltraitance», explique le site Internet de la fondation.

Janie’s House peut accueillir jusqu’à 14 filles à la fois, ce qui équivaut à environ 30 femmes par an.

Les femmes qui arrivent chez Janie recevront une thérapie pour les aider à surmonter les mauvais traitements qu’elles ont subis et à s’en remettre, ainsi qu’une formation pour les aider à aller de l’avant à l’avenir et à mener une vie saine et réussie.

La maison, située à Bartlett, une banlieue de Memphis, est le deuxième emplacement que Steven Tyler a ouvert depuis le lancement du fonds en 2015. Le premier emplacement a ouvert ses portes en 2017 dans une banlieue d’Atlanta, en Géorgie.

