Steven Universe Future Together Forever and Growing Pains Review – / Film

“Together Forever” et “Growing Pains” sont la paire d’épisodes la plus bouleversante de Steven Universe Future. “Together Forever” commence banalement comme d’habitude, avec le Steven éponyme (Zach Callison) skyping avec son compagnon humain Connie (Grace Rolek) et discuter de ses plans de collège. Il est attristé de réaliser que Connie sera si loin une fois qu’elle sera partie.

Brouillé par l’incertitude quant à l’avenir, Steven se tourne vers son modèle de relation habituel, le grenat perma-Gem-fusion (Estelle), pour obtenir des conseils. Mais Garnet n’a pas tout à fait le temps pour lui. Elle doit se séparer de ses formulaires Ruby (Charlyne Yi) et Sapphire (Erica Luttrell) pour les engagements d’enseignement Gem, donc Steven doit leur demander leur avis. Le garçon prend les conseils téméraires plutôt bien intentionnés des paires pour poser la question sérieuse à Connie. Il pense que proposer le mariage à Connie pourrait être son salut pour sa solitude.

Connaissant l’âge de Steven et la direction typique de cette série, Steven n’obtiendra pas ce dont il pense avoir besoin. Même lorsque des romantiques engagés comme Ruby et Sapphire le remplissent de leurs encouragements respectifs dans leurs propres excentriques mignonnes – Ruby crée un badge de proposition de mariage et Sapphire réfléchit à l’incalculabilité de l’amour – le spectateur est conscient que l’humeur pétillante apparaîtra très bientôt. Pourtant, la flottabilité des préparatifs jubilatoires de Steven pour la proposition est si contagieuse que le résultat prévisible se dégrade comme un réveil brutal.

Une fois que Steven a posé la question à Connie, la pression est forte sur Connie aveugle. Son refus n’est pas tout à fait un non, mais un «pas maintenant». Alors que Steven gère son refus aussi mûr que possible, il ne peut pas facilement se débarrasser du gâchis irréversible. La fin de “Together Forever” raconte une dure leçon de Garnet: un autre significatif ne vous complète pas et ne doit pas être considéré comme votre pièce manquante. Et c’est bien d’en traiter la douleur.

“Growing Pains” suit les retombées avec un étrange engagement pour la série: une analyse clinique de la condition de Steven. Après quelques gonflements mystérieux et des reflets roses provoqués par son Gem, Steven est contacté par Connie qui le convainc de prendre rendez-vous avec sa mère (Mary Elizabeth McGlynn). Après quelques tests, la mère de Connie donne à Steven une ventilation du traumatisme, notant comment ses os se sont constamment guéris et que Steven a subi un traumatisme. Elle explique comment la perte de son système de soutien pourrait également aggraver un traumatisme.

Bien que la proposition à Connie ait été un coup récent, Steven est également confronté à des flashbacks d’incidents traumatisants, de décès imminents, de décès imminents, de la mort (technique) de Pearl – montrant efficacement Steven contre le montage de sa jeunesse difficile et la révélation qu’il a été battu de manière invisible.

Steven Universe a toujours exprimé ses thèmes audacieux – consentement, identité, santé mentale – à travers l’inventivité illustrative de l’animation et son univers de science-fiction. Pour énoncer un traumatisme – «Lorsque les humains sont en crise, le cerveau libère un cerveau appelé cortisol, vos courses cardiaques, vos muscles sont tendus» – d’une manière à la fois clinique et compatissante est un accomplissement qui aurait pu être un choix créatif écoeurant pour définir l’avenir en dehors de sa série précédente. Il fixe également un objectif plus dur dans sa série précédente, forçant le spectateur à absorber le recul brutal d’incidents déjà terrifiants, comme la débâcle de transformation de chat de Steven et sa quasi-descente dans la vieillesse.

Comprendre la condition de Steven dans une perspective humaine fait partie du puzzle psychologique. Et en raison du statut de Steven en tant qu’entité hybride avec des pouvoirs insondables, cela le met dans une situation précaire car il n’y a pas de diagnostic connaissable pour ses conditions Gem actuelles. Une chose est claire, Steven a besoin d’un système de soutien, comme le montre sa gratitude quand il découvre que Connie a téléphoné à son père (Tom Scharpling) pour lui. Il y a une leçon là-bas que le simple fait que quelqu’un refuse de l’aide ne signifie pas nécessairement qu’il n’en a pas besoin.

Pourtant, faire appel à un système de soutien s’accompagne d’émotions compliquées et impures. Steven se sent coupable de savoir que son père a dû différer son engagement de s’occuper de lui. Malgré l’assurance sincère de son père, le fait d’être soigné entraîne souvent de la culpabilité.

