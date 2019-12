Storm sait comment faire une entrée dans Marauders # 4 [X-ual Healing]

Six X-books ont frappé les magasins la semaine dernière: Nouveaux mutants # 4, X-Force # 4, Marauders # 4, Excalibur # 4, Fallen Angels # 4et un livre surprise auquel personne ne s'attendait. En tant que cadeau de Noël pour moi-même, et puisque j'ai écrit plus de 3000 mots à leur sujet collectivement (mais que je suis payé par article, pas par mot), je vais publier chaque récapitulatif en tant qu'article individuel, puis révéler le Wolverine's Weiner X-Pick de la semaine à la fin. X-ual Healing continuera-t-il de cette façon dans la nouvelle année? Peut être. Peut être pas. Cependant, ils obtiendront collectivement plus de clics de cette façon.

Dans tous les cas, si vous n'avez pas envie d'attendre chaque article, attendez jusqu'à la fin de la journée et lisez la finale. Maintenant, passons au spectacle…

Assermenté de vendre des bandes dessinées pour les dirigeants de Marvel qui craignaient et détestaient le fait que Fox détienne leurs droits cinématographiques, The Uncanny X-Men a subi de grandes indignités, mais grâce à une fusion d'entreprise et à une relance à l'échelle de la ligne, les X-Men peuvent enfin revenir à faire ce qu'ils font le mieux: être objectivement la meilleure franchise de toutes les bandes dessinées.

Ce qui s'est passé dans Marauders # 4

Comme toutes les grandes bandes dessinées, celle-ci s'ouvre sur une page infographique révélant que les États-Unis ont un département des problèmes mutants sous-financé. Au Brésil, un groupe de réfugiés mutants attendent un sauvetage des Maraudeurs pour quitter le pays et se rendre à Krakoa, mais il y a un blocus de navires militaires là-bas pour l'empêcher. Les Marauders, menés par la tempête pleuvant des éclairs du ciel, arrivent à travers le blocus. Storm donne un coup de pied dans le cul d'un super soldat du gouvernement et l'insulte également quand elle ne le reconnaît même pas malgré qu'il pense apparemment qu'il est un gros problème, au moins au Brésil. À Taipei, Kate et Bishop, dont Kate a presque fini de parler pour devenir son évêque rouge, infiltrent l'appartement penthouse de l'activiste anti-mutant, Chen Zhao, qui a affirmé que son mari milliardaire, Lim Zhao, avait été kidnappé par des Krakoans. À l'intérieur de l'appartement opulent, ils le trouvent emprisonné, apparemment membre du fan club adorant les mutants, l'Ordre de X. Après avoir envoyé des gardes non formés armés de griffes Lady Deathstrike, Kate et Bishop l'amènent au rassemblement de sa femme à la Taipei Arena et exposer ses mensonges. Plus tard, Zhao se rend à Madripoor où elle rencontre l'ancien enfant Inner Circle du Hellfire Club dirigé par Kade Killgore pour comploter sa vengeance. Zhao rejoint le groupe en tant qu'évêque blanc.

C'était bon?

Maraudeurs sorte de livre de bender Kate Pryde ivre, mais il est devenu une sorte de mutant Jeu des trônes avec toute l'intrigue du Hellfire Club. Le cercle intérieur rival de Killgore fait de bons méchants pour ce livre, et c'était agréable de voir Storm se déchaîner et montrer pourquoi elle est l'un des mutants les plus puissants du monde. Maraudeurs peut être le X-book le plus humoristique, mais pas d'une manière qui détourne de l'histoire.

