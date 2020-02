Storyboards parasites avant la sortie du roman graphique – / Film

Bong Joon-ho ne remet pas à son casting un script – il leur tend une bande dessinée. Ou plus précisément, un livre plein de storyboards du film que le réalisateur oscarisé dessine méticuleusement lui-même. Bong est connu pour scénariser tous ses films avant même de se retrouver derrière la caméra, filmant avec un niveau de précision rarement vu par les cinéastes aujourd’hui. Et aucun film ne montre mieux cette précision que le meilleur film de Bong Parasite.

Les story-boards Parasite de Bong montrent que le réalisateur a envisagé chaque plan depuis le début, lui permettant de tourner dans une production serrée de 77 jours. Nous allons bientôt voir exactement quelle était cette vision avec la sortie d’un roman graphique compilant les storyboards Parasite dessinés par Bong, dont certains ont déjà été taquinés en ligne avant les débuts du roman en mai. Et comme il s’agit d’Internet, quelqu’un a déjà préparé une vidéo comparant les storyboards de Bong’s Parasite et le produit final qui l’a fait à l’écran. Découvrez comment Parasite est passé des storyboards à l’écran dans la vidéo ci-dessous.

Storyboards parasites vs écran

PARASITE – Storyboard to Film

Le réalisateur Bong Joon Ho met en scène tout le film avant de faire rouler la caméra. Il ne prend pas de photos principales ni aucune couverture. Il tire ses story-boards. Voici une comparaison rapide des story-boards et du film final… # réalisation #craft pic.twitter.com/Yga13q9KKH

– Vashi Nedomansky, ACE (@vashikoo) 14 février 2020

La plupart des réalisateurs travaillent à partir d’un scénario, mais Bong travaille à partir d’un storyboard – un outil utilisé par de nombreux cinéastes, mais rarement dans la mesure où le réalisateur sud-coréen le fait. La façon courante de tourner un long métrage à Hollywood implique des plans principaux et des angles multiples et des types de prises de vue pour garantir autant de couverture que possible, de sorte que l’éditeur peut avoir diverses options lors de l’assemblage du film. Mais, comme l’a révélé un profil détaillé avec Vulture, Bong ne tire pas sur la couverture. Au lieu de cela, Bong prend exactement ce qu’il imagine, en éditant comme il le dirige, en fonction de ses story-boards qu’il dessine avant que les caméras ne commencent à rouler.

“Bong met méticuleusement en scène tout ce qu’il tourne et ses films ressemblent à des images individuelles prenant vie”, écrit Alex Jung’s Vulture. “Il a esquissé chaque scène pour Parasite et Memories of Murder lui-même – avec dialogue – et pour les films avec des effets visuels plus importants, comme Okja et Snowpiercer, il a travaillé avec un artiste.” Nous pouvons voir dans la vidéo ci-dessus que chaque geste, chaque mouvement de caméra est dessiné par Bong, avec le dialogue écrit aussi. Ce mode méticuleux de réalisation de films via des story-boards est de plus en plus rare avec les réalisateurs modernes, mais c’est une méthode pour laquelle Alfred Hitchcock – à qui Bong a été fréquemment comparé – était célèbre.

Les storyboards de Bong sont si détaillés que Steven Yeun, qui a joué dans Okong de Bong, a comparé les «livres entièrement reliés» du storyboard qu’il a reçus à une bande dessinée «manga». Il est donc tout à fait approprié que les story-boards Parasite de Bong reçoivent le traitement du roman graphique avec le prochain PARASITE: un roman graphique dans les story-boards. Le roman graphique, qui comprend une préface écrite par le réalisateur et fournit les premiers dessins conceptuels et photos de l’ensemble, est disponible en pré-commande maintenant avant de frapper les étagères sur 19 mai 2020.

Voir la couverture du roman graphique Parasite ci-dessous.

