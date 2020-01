Straight Up, Human Nature, After Midnight, Shoot to Mary, Cheer – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous traversons une rupture brutale, décidons de faire tourner la roue génétique de la fortune, trouvons notre âme sœur, demandons aux femmes ce qu’elles recherchent vraiment en matière d’amour et faisons un énorme arrondi pour terminer sur un grande finition.

Directement

James Sweeney est là pour bousculer le genre.

Todd est un twentysometrier homosexuel compulsif hyper-articulé et obsessionnel dont la peur de mourir seul le conduit à une conclusion déconcertante: il pourrait ne pas être gay après tout. Quand il rencontre Rory, une actrice en difficulté fouettée avec son propre ensemble d’insécurités, les deux nouent une relation qui ne fait que parler et pas de sexe.

Je ne sais pas dans quelle boîte mettre ce film, mais c’est peut-être le point. J’apprécie son esthétique, cette jolie Randall Park surprise, et l’idée générale de ce qu’elle essaie de dire est admirable. Vous n’avez pas besoin de trop penser aux choses tout le temps dans les films, et celui-ci semble avoir adopté cette approche avec ce qui ressemble à une belle comédie simple.

Shoot to Marry

Réalisateur Steve Markle n’explore aucun nouveau territoire, mais cela ressemble toujours à une douce histoire.

Dans cette comédie romantique de la vie réelle, le cinéaste documentaire au cœur brisé et désabusé Steve Markle concentre son appareil photo sur les femmes dans l’espoir de trouver l’amour de sa vie. Ce qui commence comme une quête de compagnie féminine devient progressivement un réveil alors que la recherche d’une femme par Steve le conduit dans un voyage inattendu et émouvant.

C’est peut-être à cause de l’effet d’observateur qu’il n’y a vraiment aucun moyen d’être honnête quand il s’agit d’être franc devant la caméra. Cela dit, la tentative est plus que attachante. Pour entendre ce que les femmes recherchent de nos jours, pour écouter les nuances de ce que l’une désire par rapport à l’autre, ce sont les types de récits qui peuvent être perdus en les comparant à votre comédie romantique moyenne.

Après minuit

J’admire ce que les réalisateurs Jeremy Gardner et Christian Stella sont ici.

Après dix ans de romance dans une petite ville avec Abby, Hank se réveille soudain dans une maison vide. Avec rien mais une note cryptique pour expliquer pourquoi elle est partie, la vie charmée de Hank commence à s’effondrer. Pour aggraver les choses, la disparition d’Abby semble déclencher l’arrivée d’une créature féroce qui rampe hors de l’ancien bosquet au bord de sa propriété.

Une allégorie, une métaphore, je m’en fiche. L’ingéniosité de ce que l’histoire met en place et la nuance de sa destination font que cela ressemble moins au film d’horreur qu’il essaie de vendre et ressemble plus à quelque chose d’autre.

Acclamation

C’est déjà disponible sur Netflix et c’est un grand confort de visionnement.

Les enjeux sur le tapis sont élevés, mais pour ces pom-pom girls, la seule chose plus brutale que leurs entraînements et plus exceptionnelle que leurs performances sont les histoires d’adversité et de triomphe derrière les athlètes eux-mêmes.

De l’équipe derrière Last Chance U, la nouvelle série documentaire de Netflix “Cheer” suit les pom-pom girls compétitifs de l’équipe victorieuse de 14 championnats nationaux au Navarro College à Corsicana, TX.

Au cours de six épisodes, rejoignez les membres de l’équipe alors qu’ils font face à des blessures, des sacrifices, des revers personnels et des triomphes, le tout menant à une compétition finale de mordant et d’adrénaline au championnat national.

Présenté par quelques-uns des mêmes bons gars qui ont fait Last Chance U, la bande-annonce capture l’essence de ce qu’est cette série. Il est flou, effervescent, mais rempli du même regard honnête sur la compétitivité qui rend une série comme Last Chance U captivante. Qu’il s’agisse de joie, de football ou de tout autre sport, le meilleur drame se trouve toujours en marge des interviews. Cela pourrait être une table d’attente compétitive, et je regarderais toujours s’ils l’ont documenté comme ça.

Nature humaine

Réalisateur Adam Bolt a sélectionné un sujet qui est explosivement controversé.

Une percée appelée CRISPR nous a donné un contrôle sans précédent sur les éléments de base de la vie. Il ouvre la porte à la guérison des maladies, au remodelage de la biosphère et à la conception de nos propres enfants. Human Nature est une exploration provocatrice des implications de grande envergure de CRISPR, à travers les yeux des scientifiques qui l’ont découvert, les familles qu’il affecte et les bio-ingénieurs qui testent ses limites. Comment ce nouveau pouvoir changera-t-il notre relation avec la nature? Qu’est-ce que cela signifie pour l’évolution humaine? Pour commencer à répondre à ces questions, nous devons regarder en arrière des milliards d’années et regarder dans un avenir incertain.

Ce que je ne vois pas dans la bande-annonce, mais j’espère que nous en discuterons, c’est le rôle du gouvernement chinois dans le financement de cette opération. Bien qu’il y ait ceux qui, à tort ou à raison, vont débattre de ses mérites, c’est une technologie que vous ne pouvez pas remettre dans une bouteille. Scintillant, c’est sûr.

