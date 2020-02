Stranger Things 4 fait de Priah Ferguson une série régulière – / Film

Priah Ferguson, qui a volé des scènes dans Stranger Things 2 et avait un rôle encore plus important dans Choses étranges 3, est désormais officiellement une série régulière sur la série Netflix. Ferguson joue Erica Sinclair, petite sœur de Lucas. Ferguson a participé à plusieurs épisodes de la saison 3 et a même participé à une grande partie de l’action. Mais la nouvelle qu’elle est une habituée de la série signifie probablement qu’elle vient de signer un contrat encore meilleur et aura un rôle encore plus important à jouer dans la saison 4.

Variety rapporte que le voleur de scènes Priah Ferguson est maintenant un habitué de la série sur Stranger Things, juste à temps pour Stranger Things 4. Ferguson est apparu pour la première fois dans la série dans la saison 2, en jouant la soeur impertinente de Lucas Erica. Les fans l’aimaient tellement que les créateurs des Duffer Brothers sont allés de l’avant et ont accru son rôle pour la saison 3, ce qui l’a amenée à faire équipe avec Steve et Robin pour infiltrer un bunker russe secret sous le centre commercial.

Ferguson était une star invitée dans la saison 2, et même si elle avait son nom dans le générique d’ouverture et apparaissait fréquemment dans la saison 3, elle était techniquement un acteur récurrent cette année-là. Maintenant, elle fait partie de la distribution principale, ce qui signifie que l’actrice (et son équipe) a probablement négocié une bien meilleure affaire, et elle aura un rôle encore plus important à jouer dans tout ce qui se passera dans la saison 4.

Et que se passe-t-il dans la saison 4? Nous ne savons pas vraiment. Nous savons que les Russes sont toujours impliqués, puisque Hopper est maintenant dans une prison russe. Comme l’ont dit les Duffers dans un communiqué, «[Hopper] est emprisonné loin de chez lui dans la friche enneigée du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. » De retour en Amérique, «une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout. La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voit plus. »

Aucune date de première n’a encore été fixée pour Stranger Things 4, mais il est peu probable que nous la voyions avant un certain temps. Il arrivera soit à la fin de l’année, soit dans le courant de 2021. À moins qu’il n’ait l’une des productions les plus rapides de l’histoire.

