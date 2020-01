Stranger Things Comic fait allusion à onze homologues russes – / Film

Nous en savons encore très peu sur Stranger Things 4, autre que l’allusion que la quatrième saison de la série phare Netflix sera le gang de Hawkins, Indiana. Mais jusqu’où exactement? À travers les océans, si les teasers et le matériel d’accompagnement signifient quelque chose. Une nouvelle bande dessinée de Stranger Things pourrait nous indiquer exactement où nous pourrions nous diriger la saison prochaine et à quoi nous attendre.

La fin de la saison 3 a vu Hopper vraisemblablement tué dans une explosion qui a fermé la porte de l’Upside Down. Mais nous savons tous que la mort n’est pas finie dans Stranger Things, et une curieuse scène post-générique nous a emmenés dans un laboratoire russe, où les scientifiques ont fait référence à un «américain» qu’ils ont trouvé – vraisemblablement Hopper, sorti de l’Upside Down après avoir obtenu traîné dedans. Mais quel est le problème avec ce laboratoire russe exactement? Et qu’est-ce qu’ils ont dans leur arsenal? La nouvelle mini-bande dessinée, Stranger Things: Six, peut avoir une explication.

Selon Elite Daily, la nouvelle bande dessinée Stranger Things a une histoire parallèle qui présente un autre enfant propulsé élevé par le Dr Brenner dans le laboratoire Hawkins appelé Six. La bande dessinée présente plusieurs sujets de test, dont une fille nommée Francine, qui est surprise de voir Eleven appeler Brenner «Papa». Dans la bande dessinée, Brenner révèle que le laboratoire Hawkins n’est «pas le seul programme au monde», ce qui laisse fortement entendre que le laboratoire russe que nous avons vu dans la scène post-crédits Stranger Things 3 est l’un de ces programmes. Cela pourrait très probablement signifier qu’il y a un enfant russe avec les mêmes pouvoirs que Eleven. Ou peut-être toute une armée d’enfants.

Le taquin que nous avons de la saison 4 fait référence au «Hellfire Club», qui pourrait être un clin d’œil à la société des mutants dans les bandes dessinées de X-Men Marvel – pas si loin d’un saut compte tenu des aventures de style X-Men d’Eleven dans la saison 2. Et il y a bien sûr la base du spectacle dans l’histoire réelle: Stranger Things s’inspire du projet réel MKUltra, qui s’est déroulé de 1953 à 1967, et a été lancé pour contrecarrer les programmes psyops que l’Union soviétique menait. Ce n’était qu’une question de temps avant de voir le côté russe des choses dans l’émission.

Nous attendrons probablement longtemps avant de voir la quatrième saison de Stranger Things, car la production ne se terminera pas avant l’été 2020. Selon le temps que prendra la post-production, nous ne verrons peut-être pas Stranger Things revenir jusqu’en 2021.

