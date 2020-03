Stranger Things lance de nombreux nouveaux rôles pour la saison 4

Le tournage de la quatrième saison de Stranger Things a officiellement commencé et se poursuivra jusqu’en août 2020. À quelques mois du tournage, nous avons appris de nouveaux rôles que Netflix cherche à remplir pour la nouvelle saison.

Les informations pour la quatrième saison sont une propriété chaude en ce moment, et grâce à Daniel Richtman, qui fournit les dernières informations pour les films et les séries télévisées via son Patreon, nous avons une grande liste de personnages pour lesquels Netflix va lancer dans la quatrième saison de Stranger Des choses.

De nouveaux rôles pour Stranger Things Saison 4

Ci-dessous, nous révélerons l’âge des acteurs et actrices requis pour les nouveaux rôles, y compris la fréquence à laquelle ils apparaîtront et la description du personnage.

Pour tout acteur qui doit avoir entre 18 et 25 ans, nous supposons qu’il jouera des lycéens ou qu’il pourra interagir avec des personnages diplômés tels que Steve, Robin et Nancy.

Veuillez noter: Les descriptions des personnages ont été fournies par notre source, mais nos pensées ne sont que spéculatives sur nos premières pensées des personnages.

Fred

Le sexe: Homme | Âge: 18

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Un enfant stupide à quatre yeux avec un amour pour le journalisme, Fred peut parfois être offensant pour les autres.

Nos pensées

Avec l’aspect journalistique du personnage de Fred, on dirait qu’il va interagir avec Nancy Wheeler et Jonathan Byers.

Lieutenant-colonel Sullivan

Le sexe: Homme | Âge: 40-49

Ethnicité: Tout | Rôle: «Interprète invité» récurrent

Un homme intimidant, intelligent et sans fioritures qui ne se souvient pas de la vie avant les militaires. Il croit que la force brute peut résoudre à peu près n’importe quel problème.

Nos pensées

Avec des enjeux plus élevés que jamais, il est naturel que nous voyions une présence militaire dans la quatrième saison.

Chrissy

Le sexe: Femme | Âge: 18

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Un type de pom-pom girl ultra populaire qui essaie désespérément de cacher une séquence sombre de douleur et de dépression qui se cache sous la surface. Elle a des problèmes d’image de soi découlant de la violence émotionnelle de sa mère.

Nos pensées

On ne sait pas si Chrissy sera toujours à l’école à en juger par sa description. C’est fou comme le temps passe parce que les enfants de Stranger Things approchent déjà de 18 ans, Caleb McLaughlin (Lucas) a eu 18 ans en octobre 2019. Avec un autre saut dans le temps, nous les verrons tous au lycée pour la première fois.

Mme Kelley

Le sexe: Femme | Âge: 30-59

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Un conseiller d’orientation au lycée aux yeux gentils. Elle se soucie de ses élèves et elle est bonne dans son travail.

Nos pensées

Avec la quantité de détresse que nos héros ont traversée, il est naturel qu’au moins un d’entre eux demande de l’aide à un conseiller en orientation.

Angela

Le sexe: Femme | Âge: 15

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Une reine des abeilles qui est une fille populaire de type A à parts égales et une brute diabolique.

Nos pensées

Comme nous nous attendons à ce que les enfants soient au lycée lors de la saison 4, nous nous attendons à voir beaucoup de personnages de clichés du lycée. On ne sait pas dans quelle école ce harceleur sera, étant donné que Will et Eleven ne vivent plus à Hawkins. Étant les nouveaux enfants, sans oublier d’être déjà socialement maladroits, la colère de l’intimidation d’Angela est plus que probable dirigée contre Eleven et Will.

Jake

Le sexe: Homme | Âge: 15

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Il n’y avait pas de description de personnage pour celui-ci, à l’exception des acteurs requis pour le casting qui demandent que le rôle soit d’au moins 5’10 “ou plus. Jake pourrait être un jock et membre de l’équipe de basket-ball du lycée.

Nos pensées

C’était un peu déroutant car la description de l’âge du personnage se contredisait. Jake aura soit 15 ans, soit la mi-vingtaine.

Vickie

Le sexe: Femme | Âge: 18

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Une fille alternative avec un style cool. En un coup d’œil, elle peut sembler inaccessible, mais sous les vêtements et l’attitude, elle est en fait assez maladroite.

Nos pensées

En raison de l’âge, il est difficile de dire si le personnage de Vickie sera toujours au lycée ou diplômé. Il y a toutes les chances qu’elle finisse par travailler avec Steve et Robin à l’arcade.

Hatchen Hatch

Le sexe: Homme | Âge: 40-50s

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Un chef prétentieux et suffisant d’un hôpital psychiatrique.

Nos pensées

Il sera intéressant de voir avec qui Warden Hatch interagit. Avec le traumatisme émotionnel et physique, certains des héros ont traversé l’un d’eux pourrait se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Le nom Hatch suggère américain, donc peu susceptible d’être impliqué avec Hopper en Russie.

Jeune garçon

Le sexe: Homme | Âge: Tout

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Un garçon sensible et intelligent qui se garde la plupart du temps.

Nos pensées

De toute évidence, les auteurs n’ont pas encore pensé à un nom pour «Young Boy». Nos premières réflexions sont-il possible qu’il soit une victime potentielle de l’écorcheur d’esprit?

Eddie

Le sexe: Homme | Âge: 18-25

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Metalhead des années 80, mais ringard et dans Dungeons and Dragons / Metallica, un peu effrayant à première vue.

Nos pensées

Eddie ressemble au genre de personne avec laquelle le groupe se lierait d’amitié après un certain temps. Un autre personnage que nous pourrions finir par rencontrer à travers Steve et Robin à l’arcade. Il est également possible qu’Eddie soit un lycéen.

Jason

Le sexe: Homme | Âge: 18-25

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Un beau gosse riche et preppy. Pas seulement un jock (mais surtout un jock), mais aussi un maître du smarm.

Nos pensées

En tenant compte du fait que Jason est un jock, on dirait qu’il sera un lycéen. Jason pourrait facilement être le petit ami d’Angela ou Chrissy, et faire de la vie une douleur à l’arrière pour le groupe au lycée.

Argyle

Le sexe: Homme | Âge: 18-25

Ethnicité: Tout | Rôle: Récurrent

Un type stoner avec une ambiance philosophique profondément froide

Nos pensées

Potentiellement, un autre lycéen semble être le genre de personne autour de laquelle Dustin serait hilarant. Nous atteignons de nombreuses bases jusqu’à présent, étant donné qu’un Jock est lancé avec un metalhead, un nerd et maintenant un stoner.

Dimitri

Le sexe: Homme | Âge: 40-49

Ethnicité: Russe | Rôle: Recurcissement

À part conduire chez lui au point que l’acteur doit pouvoir parler russe, aucune autre description de personnage n’a été donnée pour Dimitri. Il pourrait être un gardien où se trouve Hopper, ou potentiellement un autre prisonnier avec lequel Hopper se lie d’amitié.

