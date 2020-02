Stranger Things Saison 4 Bande-annonce: Hopper Alive, David Harbour revient

HISTOIRES CONNEXES

Netflix envoie aux fans de Stranger Things de l’amour le jour de la Saint-Valentin – depuis la Russie.

Vendredi, le géant du streaming a publié une bande-annonce pour la quatrième saison à venir de la série de science-fiction, qui comprend la confirmation que le personnage bien-aimé de David Harbour est en fait bien vivant. (Eh bien, il est vivant. C’est suffisant pour l’instant.)

“Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production de Stranger Things 4 est en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper!”, Ont déclaré les Duffer Brothers dans un communiqué. “Même si ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour notre” Américain “; il est emprisonné loin de chez lui dans le désert enneigé du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. »

La déclaration des créateurs se poursuit avec une allumette de ce qui va arriver pour Eleven et son équipe Hawkins: «Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout. La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voie plus. En attendant, priez pour l’Américain. »

La date de première de Stranger Things 4 n’a pas encore été annoncée, bien que nous ayons le scoop exclusif sur la durée de la saison à venir. Cliquez ici pour en savoir plus dans la colonne Ask Ausiello de cette semaine.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu de Stranger Things 4, puis déposez un commentaire avec vos espoirs et théories personnels ci-dessous.