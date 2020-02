‘Stranger Things’ Saison 4: Date de sortie de Netflix et ce que nous savons jusqu’à présent

Stranger Things revient pour une quatrième saison sur Netflix et nous couvrirons tout ce que vous devez savoir sur la quatrième saison à venir ici. De la saison 4 à la date de sortie de Stranger Things jusqu’au statut de production, les nouveaux membres de la distribution et littéralement tout le reste.

Les Duffer Brothers et tous les acteurs et l’équipe impliqués ont fait un travail incroyable en faisant de Stranger Things l’émission phare sur Netflix. Depuis les débuts de la série en juillet 2016, le spectacle n’a cessé de se renforcer et est désormais incarné dans la culture pop.

La saison 3 de Stranger Things est sortie le 4 juillet 2019.

Alors allons-y. Plongez dans tout ce que vous devez savoir sur la saison 4 de Stranger Things.

Stranger Things a-t-il été renouvelé pour la saison 4 et quand sortira-t-il?

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (dernière mise à jour: 30/09/2019)

Après quelques jours de taquineries jusqu’au 30 septembre 2019, Netflix a finalement confirmé que Stranger Things reviendrait pour une quatrième saison.

En outre, comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, Netflix a signé un accord pluriannuel avec The Duffer Brothers. Cette entente s’ajoute à celle que Netflix a déjà conclue avec Shawn Levy, producteur de la série.

L’annonce de la saison 4 s’est accompagnée d’une vidéo avec les sous-titres «Nous ne sommes plus à Hawkins».

Vous pouvez voir une version étendue de l’annonce sur YouTube où l’horloge joue davantage un rôle. Cela pourrait-il suggérer que nous allons voir un saut dans le temps?

Le 27 décembre 2019, un autre Tweet est sorti avec une ancienne capture d’écran d’Eleven accompagnée d’un autre emoji d’horloge.

Quant à savoir quand une quatrième saison viendrait sur Netflix, certains ont spéculé (y compris nous!) Un épisode de Noël ou une saison de Noël est le prochain. Nous savons que la saison 4 arrive définitivement en 2020, comme l’a confirmé Stranger Writers sur Twitter.

Franchement, il a fallu un an et demi entre chaque saison jusqu’à présent pour le moment, notre la meilleure estimation est que la saison 4 de Stranger Things sera sur Netflix pour Noël 2020.

Dates de tournage de la saison 4 de Stranger Things

Grâce à notre source, nous savons que le tournage de la saison 4 de Stranger Things devrait démarrer le 7 janvier 2020. Nous savons également que le tournage devrait se terminer le 5 août 2020.

Le tournage se déroulera à nouveau entièrement à Atlanta, Géorgie, USA. De plus, nous savons que la série est filmée sous le titre provisoire de «TARECO». Un Tareco est un biscuit brésilien originaire de la région du Nord-Est.

La saison 4 est-elle la dernière saison de Stranger Things?

Regarder au-delà de la saison 4 pour Stranger Things est difficile, d’autant plus que nous ne savons pas encore comment l’histoire se terminera dans la saison 4. Shawn Levy, cependant, a récemment parlé de l’avenir de l’émission en disant:

«Je veux dire que je dirai que nous avons un bon sens des choses qui se passent dans la saison quatre. La saison quatre est définitivement en cours. Il y a beaucoup de possibilité d’une saison au-delà de celle-ci, qui est actuellement indécise. Et ce que je dirais simplement fait partie du chaos et de l’amusement de cette émission particulière, c’est que tandis que les Duffers et la salle de l’écrivain et nous, les producteurs, décrivons toute la saison, les Duffers utilisent vraiment le processus d’écriture pour revisiter, réévaluer et remettre en question tous leurs hypothèses antérieures.

Donc, même si nous commençons toujours par avoir une bonne idée des principaux arcs de la saison. Nous sommes toujours prêts pour les changements et les surprises parce que si les Duffers tombent sur une inspiration différente ou surprenante pendant qu’ils réécrivent le script, nous allons suivre cette inspiration et lancer quelques idées afin d’en embrasser de nouvelles qui sont plus excitantes. . Et je ne doute pas que la saison 3 ne fera pas exception. »

Qu’ont à dire les frères Duffer?

Mais d’après ce qui a été dit, on ne sait toujours pas si une cinquième saison se déroule ou non. Même les Duffer Brothers ne savent pas où ils en sont pour une cinquième saison. Dans une interview avec Enews, les Frères ont dit ce qui suit:

Ross:

“Nous ne savons pas vraiment. Je pense que vous savez, quatre à cinq saisons sont probablement là où nous finirons, mais qui sait? Je veux dire, aucun de ces officiels, et nous savons où nous voulons aller. Nous essayons de savoir encore combien de temps il faudra pour y arriver, alors nous verrons. “

Mat:

«C’est difficile, comme quatre semble court, cinq semble long. Je ne sais donc pas quoi faire. “

Nous avons cependant plus à attendre de The Duffer Brothers et de Shawn Levy qui ont tous des accords de sortie exclusifs avec Netflix au cours des prochaines années.

Quels sont le nombre d’épisodes et les noms de la saison 4 de Stranger Things?

La quatrième saison recevra également huit épisodes comme les première et troisième saisons.

Seule la deuxième saison a reçu plus d’épisodes, qui ont été diffusés neuf au total.

Le 7 novembre (jour de Stranger Things), le compte Twitter de Stranger Writers a annoncé le nom du premier épisode et qui l’a écrit.

Épisode 401 – «Chapter One: The Hellfire Club» – Écrit par The Duffer Brothers

à la recherche de nouveaux membres… êtes-vous? pic.twitter.com/P1xAWNUPss

– écrivains étrangers (@strangerwriters) 7 novembre 2019

Que pouvons-nous attendre de la saison 4 de Stranger Things?

La saison 3 nous a laissé beaucoup à méditer pour la saison prochaine. Nous pouvons nous attendre à ce que certains des éléments suivants soient révélés.

Qui est “l’Américain?”

La réponse la plus évidente à cette question est évidemment Jim Hopper. Nous n’avons jamais vu le corps de Hopper se désintégrer sous l’effet de la puissance de la machine russe, mais nous avons dû supposer le pire. Dans la scène finale, nous avons ramené à la base russe du Kamtchatka où se trouvait l’autre machine. Deux gardes ont révélé qu’un Américain était prisonnier à l’intérieur de la base.

La seule conclusion logique est que l’Américain est Hopper et qu’il a dû être téléporté entre Hawkins et Kamchatka par les machines que les Russes utilisaient pour forcer l’ouverture de l’Upside Down. Alternativement, il peut avoir été envoyé dans l’Upside Down uniquement pour que les Russes du Kamchatka le trouvent ainsi le capturant.

Quant à savoir comment Hopper échappe à sa cellule, tout le monde le devine. Mais il sera probablement en mesure de s’échapper de l’établissement lui-même en utilisant la machine pour le renvoyer à Hawkins. Si la machine ne peut pas le renvoyer directement à Hawkins, il n’a peut-être pas d’autre choix que d’aller dans l’Upside Down et d’essayer de rentrer chez lui à partir de là.

Les Byers et Eleven vont-ils retourner à Hawkins?

Après les adieux en larmes à leurs amis et Hawkins, les Byers et Eleven se sont éloignés vers de nouveaux pâturages. Avant de quitter, Mike et Eleven ont clairement indiqué qu’ils parleraient et visiteraient aussi souvent que possible. Mike ira chez Byers pour Thanksgiving et Eleven demandera à Joyce si elle peut rester chez Mike pour Noël.

Nous espérons que la prochaine saison sera basée à Noël, ce qui donnerait aux écrivains une raison facile d’écrire des personnages pour être à Hawkins en même temps. Quoi qu’il en soit, des personnages tels que Eleven et Will sont essentiels à l’histoire grâce à leur connexion à l’Upside Down.

Le retour de Jonathan à Hawkins coïnciderait avec sa relation avec Nancy Wheeler. Quant à Joyce, elle suivrait probablement juste pour s’assurer que Will et Eleven sont en sécurité.

Comment le Mindflayer reviendra-t-il?

Si quelqu’un pensait que le Mindflayer a été détruit, il se trompe malheureusement. La créature vue tout au long de la troisième saison était un conduit utilisé par le Mindflayer et non le Mindflayer lui-même. Avec la connexion entre l’Upside Down et notre monde fermée, le corps du conduit a perdu son «signal» pour le Midnlfayer, ainsi le corps a été détruit.

Le Mindflayer est sain et sauf dans l’Upside Down mais est piégé pour l’instant. Il reviendra certainement avec vengeance et tentera probablement de se venger de la ville de Hawkins après avoir été contrecarré deux fois.

La façon dont il reviendra sera très intéressante. Les deux dernières occasions où il possédait des humains ne se sont pas déroulées comme prévu. Posséder sans doute l’un des Russes serait une bien meilleure option qu’un adolescent de Hawkins.

Les Russes ont-ils apprivoisé un Demogorgon?

La grande révélation à la fin de la quatrième saison s’est révélée être un Demogorgon capturé par les Russes. Au début, il semblait que les Russes avaient trouvé un Demodog jusqu’à ce qu’il se tienne sur ses pattes arrière révélant la véritable forme de la créature.

Les Russes envisagent d’ouvrir un portail vers l’Upside Down au Kamchatka a dû être un succès. Bien que l’installation de Hawkins ait été fermée, la base du Kamchatkan est toujours pleinement fonctionnelle. Étant donné le temps de perfectionner la recherche, la machine peut maintenant donner aux Russes l’accès à Upside Down quand ils le souhaitent.

La façon dont ils sont venus pour capturer un Demogorgon n’est pas claire, mais peut-être qu’ils ont pu trouver l’un des spawns similaires à l’animal de compagnie de Dustin D’Artagan dans la saison 2. Cela donnerait une pause pour expliquer que les Demodogs sont en fait le stade juvénile ou chiot du Demogorgon.

La connexion de Dustin à D’Artagan nous donne également des raisons de croire que les créatures de l’Upside Down peuvent former des liens, aussi petits soient-ils. Donc, si les Russes ont élevé ce Demogorgon particulier de la naissance / du frai, alors peut-être qu’ils ont pu apprivoiser le monstre. Ou du moins, le Demogorgon aime être nourri régulièrement et les Russes peuvent étudier la créature. De plus, le Demogorgon a la capacité d’entrer et de sortir de l’Upside Down, ce qui nous amène à nous demander pourquoi il resterait volontiers dans une cage.

Plus d’expériences à paraître?

Au cours de la deuxième saison, nous avons appris qu’Eleven n’était pas la seule expérience à s’échapper du Département de l’énergie. Huit a également pu s’échapper et elle s’est donné pour mission de vaincre les personnes liées aux expériences. Comme Eleven, Eight a également montré ses propres pouvoirs. Au lieu de capacités télékinétiques comme Eleven, Eight pourrait lancer des illusions, devenir invisible à travers ses illusions et aussi la clairvoyance.

Nous n’avons pas vu d’autres expériences dans la saison 3, mais le réalisateur Shawn Levy a fortement laissé entendre que nous pourrions en voir plus à l’avenir:

“Je pense que nous avons clairement laissé entendre qu’il existe d’autres chiffres, et je ne peux pas imaginer que le monde ne connaîtra que Eleven and Eight”

Bien que ce soit certainement l’histoire la plus faible de la saison 2, si elle était bien faite, ce serait formidable d’explorer davantage les expériences du DoE. Avec la fermeture du DoE à Hawkins, il serait intéressant de voir comment ils introduiraient plus d’expériences. Un ou deux pourraient faire d’excellents protagonistes, donnant à Eleven l’un de ses défis les plus difficiles à ce jour. Alternativement, ils pourraient être introduits pour aider à combattre l’Upside Down.

Où regarder les acteurs de Stranger Things jusqu’à la saison 4 de Stranger Things

Après avoir vérifié ce que les acteurs font en ce moment via IMDb, certains sont actuellement impliqués dans des projets en dehors de Netflix.

David Harbour (Jim Hopper) tourne actuellement pour Black Widow, Winona Ryder tourne pour la série télévisée The Plot Against America et Millie Bobbie-Brown tourne pour Enola Holmes.

Certaines des stars ont été annoncées pour des projets à venir qui n’ont pas encore commencé à produire, tandis que d’autres stars viennent de terminer le leur. Le timing est la clé, donc les stars auront besoin d’au moins deux mois pour filmer la saison quatre de Stranger Things. Nous pensons que la production commencera cet automne ou cet hiver.

Qui peut-on espérer voir revenir pour la quatrième saison de Stranger Things?

Les acteurs suivants reviendront certainement pour la quatrième saison de Stranger Things:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? ElevenMillie Bobby BrownGodzilla: King of Monsters | NCIS: Enquêtes criminelles navales | Il était une fois au pays des merveillesMike WheelerFinn WolfhardIt | La famille Addams | It: Chapter TwoDustin HendersonGaten MatarazzoLa liste noire | Les Miserables: la comédie musicale de Broadway | The Angry Birds Movie 2Lucas SinclairCaleb McLaughlinL’histoire de la nouvelle édition | Oiseau volant haut | Shades of BlueWill ByersNoah SchnappSnoopy et Charlie Brown: The Peanuts Movie | Pont des espions | Nous ne savons que tant de chosesMax MayfieldÉvier SadieLe château de verre | Eli | Les AméricainesJoyce ByersWinona RyderPetites femmes | Bruyères | Fille interrompueJonathan ByersCharlie HeatonLes nouveaux mutants | Shut In | Le secret de la moelle osseuseNancy WheelerNatalia DyerVelvet Buzzsaw | Je crois que les licornes | Hannah Montana: le film de Steve HarringtonJoe KeeryMolly | Tranche | Après toutRobin BuckleyMaya HawkeIl était une fois à Hollywood | Petites femmes | Pendant leur sommeilErica SinclairPriah FergusonAtlanta | Le serment | Mercy Street

Nous pouvons nous attendre à voir d’autres acteurs:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Holly WheelerTinsley PriceGalveston | Procès par le feu | The Walking DeadOfficier CallahanJohn ReynoldsFille de cheval | Quatre mariages et un enterrement | Sauvez-vous! Sam OwensPaul ReiserMad À propos de vous | Aliens | WhiplashTed WheelerJoe Chrest21 Jump Street | Nation d’assassinat | Deepwater HorizonMurrayBrett GelmanLes autres gars | Un Noël très Harold et Kumar | FleabagOfficer PowellRob MorganMudbound | Daredevil | Impie

Nous attendons toujours la confirmation officielle de Netflix que David Harbour revient pour reprendre son rôle de Jim Hopper.

Quelle a été la popularité de la troisième saison de Stranger Things saison 3?

En partant des récents chiffres annoncés par Netflix, la saison 3 de Stranger Things était absolument énorme.

Produisant des chiffres dont certaines chaînes de télévision ne peuvent que rêver, la saison 3 de Stranger Things au cours de ses 4 premières semaines a été regardée par 64 millions de membres!

La saison 3 de #StrangerThings a été la saison la plus regardée à ce jour, avec 64 millions de foyers membres qui ont regardé au cours de ses quatre premières semaines pic.twitter.com/C1BKMThIpj

– Voir What’s Next (@seewhatsnext) 16 octobre 2019

Le Duffer Brother continuera-t-il à travailler sur Stranger Things?

Depuis la création de Stranger Things, les Duffer Brothers n’ont participé à aucun autre projet.

L’avenir de l’émission était incertain après qu’un procès ait été intenté contre la paire. Charlie Kessler, le demandeur d’asile, a cru avoir eu l’idée de Stranger Things en premier et a discuté des fondements de l’émission pour les Duffer Brothers au Tribeca Festival 2014. Un an plus tard, Kessler était «surpris» d’apprendre le nouveau projet sur lequel les frères Duffer continuent de travailler aujourd’hui.

Juste avant le début du procès, le procès a été abandonné. En effet, les Duffer Brothers ont pu produire des documents détaillant le concept de l’émission dès 2010. Kessler avait dit ce qui suit après avoir abandonné le procès:

«Après avoir entendu le témoignage de la déposition cette semaine de l’expert juridique que j’ai embauché, il me semble maintenant que, quoi que j’aie pu croire par le passé, mon travail n’avait rien à voir avec la création de Stranger Things. Des documents de 2010 et 2013 prouvent que les Duffers ont indépendamment créé leur spectacle. En conséquence, j’ai retiré ma réclamation et je ne ferai plus aucun commentaire à ce sujet. »

La série devrait avoir au moins cinq saisons, donc dans un avenir prévisible, l’avenir de Duffer Brothers est à Netflix avec Stranger Things.

Avez-vous hâte de sortir la saison 4 de Stranger Things? En attendant, profitez de quelques-uns des bloopers de la saison 3 qui ont été diffusés sur la chaîne Youtube de Netflix en novembre 2019.