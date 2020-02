“Stranger Things” Saison 4: Priah Ferguson régulière régulière comme Erica

HISTOIRES CONNEXES

Sauvegardez ce camion de crème glacée, Scoops Ahoy, car Erica Sinclair sera très présente dans la saison 4 de Stranger Things.

Priah Ferguson, qui est apparue pour la première fois au cours de la saison 2 en tant que petite sœur impertinente de Lucas, et a été promue récurrente pour la saison 3, sera désormais une série à part entière régulière pour la quatrième saison sur Netflix, notre site sœur Variety rapporte.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur Stranger Things Saison 4, à part le fait que ce gars est toujours en vie, bien qu’emprisonné en Russie (comme on le voit dans une vidéo teaser). Oh, et l’ancien de Game of Thrones, Tom Wlaschiha, incarnera l’un des gardiens russes dudit personnage.

“Bien que ce ne soient pas toutes de bonnes nouvelles pour notre” Américain “”, ont déclaré les Duffer Brothers dans un communiqué. «Il est emprisonné loin de chez lui dans le désert enneigé du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres.»

«Pendant ce temps, de retour aux États-Unis», ont ajouté les créateurs de la série, «une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout. La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voit plus. »

En plus de son passage à Hawkins, les crédits télévisés de Ferguson incluent des épisodes de Bluff City Law, Daytime Divas et Atlanta.

Vous voulez un scoop sur Stranger Things ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.