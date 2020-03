Stranger Things Star aurait voulu jouer le premier Power Ranger LGBT au redémarrage

Rappelez-vous tout le brouhaha de 2017 Power Rangers film avant sa sortie? On a beaucoup discuté du fait que le film présenterait le premier rôle ouvertement gay de la franchise. Mais il s’est avéré que cette partie importante de la représentation LGBT se résumait en fait à une brève phrase faisant allusion au Yellow Ranger de Becky G, ayant peut-être des «problèmes de petite amie». Comme nous le savons cependant, Paramount travaille maintenant sur un autre redémarrage et cette fois, il semble qu’ils pourraient réellement tenir la promesse du dernier.

We Got This Covered a reçu un afflux d’informations sur les plans du studio pour Power Rangers et il semble qu’ils soient très désireux d’avoir une équipe diversifiée de héros. Cela comprend la première femme Red Ranger dans l’histoire des relations publiques et une formation principalement non masculine. Nos sources nous ont également dit – les mêmes qui nous ont informés du redémarrage de Paramount’s Transformers l’année dernière, et que National Treasure 3 était en développement des mois avant son annonce – que le Blue Ranger sera présenté comme ouvertement gay.

De plus, nos informations indiquent que la star de Stranger Things, Finn Wolfhard, ou des acteurs de type Finn Wolfhard, s’ils ne peuvent pas l’obtenir, sont attirés par le rôle susmentionné. Nous avons également entendu que Sophia Lillis pourrait être en lice pour jouer le Ranger rouge. Il est donc clair que Paramount cherche à attirer les jeunes talents les plus en vogue pour diriger le film. Et si vous avez été dans les films It, c’est clairement aussi un plus.

Le réalisateur Jonathan Entwistle et l’écrivain Patrick Burleigh dirigent la production, THR ayant précédemment confirmé que le scénario inspiré de Back to the Future verrait un groupe de Rangers modernes renvoyés dans le passé, où ils sont bloqués dans les années 1990. Rappelez-vous, les Rangers originaux Jason David Frank et Amy Jo Johnson pourraient également en tenir compte. Il est donc possible que ce soit une suite héritée au lieu d’un redémarrage pur et simple.

Qui qu’ils finissent par devenir les héros titulaires de Mighty Morphin, cela semble être une nouvelle entrée passionnante dans le Power Rangers franchise et nous vous informerons dès que nous en saurons plus.