Stream ‘Bad Boys for Life Soundtrack’ avec Meek Mill, Bryson Tiller et Quavo

Les Bad Boys sont de retour.

Le troisième opus de la franchise de films de Will Smith et Martin Lawrence sort aujourd’hui en salles avec une bande-son à succès. Les stars s’alignent sur les 10 titres, qui présentent une distribution de stars comprenant Meek Mill, Pitbull, Lil Jon, City Girls et le propre fils de Will, Jaden Smith. Rick Ross et Bryson Tiller s’associent sur «Future Bright», tandis que Quavo s’associe à Rich the Kid sur «Bad Moves», assisté de DJ Durel.

L’album contient également un remix de The Black Eyed Peas et de la collaboration à succès de J Balvin «RITMO (Bad Boys for Life)» avec Jaden, pour laquelle une vidéo a été publiée.

En tant que producteur exécutif, DJ Khaled a assemblé la liste des puissants. “Je suis honoré d’avoir cette bande originale sur We The Best Music Group car il s’agit de la première sortie de 2020 avec plus à venir cette année”, a déclaré Khaled, qui fait également une apparition dans le film.

Bad Boys for Life arrive 25 ans après l’original en 1995 et 17 de plus depuis la suite de 2003, qui a rapporté 273 millions de dollars au box-office mondial.

Regardez la bande originale de Bad Boys for Life ci-dessous.

