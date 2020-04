Stream Tory Lanez ‘Mixtape’ The New Toronto 3 ‘

Trois-tourbe.

Cinq mois seulement après son dernier album, Tory Lanez livre la suite, The New Toronto 3. La mixtape de 16 pistes comprend les singles précédemment sortis «Do the Most» et «Who Needs Love», ainsi que des apparitions de Lil Tjay ( “Accidents Happen”) et Mansa (“10 Fucks”). Parmi les autres points forts, mentionnons «Cher et épicé», «Journal de Dope Boy» et «Lettre à la ville 2».

Le New Toronto 3 marque la fin d’une époque en tant que dernier album de Tory pour Interscope Records après une relation controversée. “Je voulais juste m’assurer de donner [the fans] ce qu’ils voulaient et ce à quoi ils pouvaient s’attendre, car je suis sur le point de revenir à la plupart des sons classiques que j’avais et je vais recommencer à sortir de la vraie musique », a-t-il déclaré à Apple Music. “Je viens de travailler avec un label, et je n’ai jamais voulu leur donner ma meilleure musique, donc je retiens ma meilleure musique depuis environ cinq ans.”

C’est fou de penser ça. Je laisse tomber ma DERNIÈRE mixtape / projet avec INTERSCOPE le VENDREDI… ET IM SUR L’ÉTIQUETTE… LITTÉRALEMENT UN HOMME LIBRE !!!! LIBRE DE FAIRE ET DE GOUTTER LA MUSIQUE QUE JE VEUX … 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈 # TheNewToronto3 sera le premier avant-goût de ce qui est à venir

– Tory Lanez (@torylanez) 8 avril 2020

Le projet, qui fait suite à Chixtape 5 de novembre, est le troisième volet de la série de mixtapes New Toronto de Tory, qui a commencé en 2015. La suite, The New Toronto 2, est arrivée en 2017.

Alors qu’il entame un nouveau chapitre en tant qu’artiste indépendant, le prolifique hitmaker continue d’animer son émission de radio Quarantine populaire, qui a accueilli des invités tels que Drake, Chris Brown et Justin Bieber. Plus tôt dans la journée, l’émission record est revenue sur Instagram Live après avoir été temporairement bloquée pour avoir enfreint les directives de la communauté Instagram.

Écoutez The New Toronto 3 ci-dessous.