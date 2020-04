Streamers obligatoires: ce que nous faisons dans l’ombre revient!

Bienvenue sur Mandatory Streamers, notre rubrique couvrant le meilleur nouveau contenu en streaming à venir chaque semaine! Pour la semaine du 13 avril, la brillante série humoristique de FX Ce que nous faisons dans l’ombre revient pour une deuxième saison! Découvrez les meilleurs spectacles qui débutent et reviennent en ligne cette semaine ainsi que les dernières annonces de renouvellement ci-dessous et assurez-vous de visiter notre site mère Obligatoire en cliquant ici!

FX / Hulu

What We Do in the Shadows, Saison 2 Première: Au cours de la deuxième saison, les vampires (Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou) tenteront de trouver leur chemin dans un monde de fêtes humaines du Super Bowl, de trolls Internet, un vampire énergétique qui obtient une promotion et se saoule au pouvoir et bien sûr, tous les fantômes, sorcières, nécromanciens, zombies et assassins masqués ténébreux qui errent librement dans la région des trois États. Guillermo (Harvey Guillén) est-il destiné à être un vampire ou un chasseur de vampires? Ou peut-être juste un familier pour le reste de sa vie? La nouvelle saison sera diffusée le mercredi 15 avril sur FX et sera disponible le lendemain sur FX sur Hulu.

Mme America, première de la série: La série de neuf épisodes mettant en vedette Cate Blanchett raconte la véritable histoire de la montée du féminisme à travers les yeux de Phyliss Schlafly (Blanchett), qui a mené le contrecoup au travail de féministes de la deuxième vague comme Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug et Jill Ruckelshaus. Schlafly a mené une campagne contre le passage de l’ERA ainsi que contre la légalisation de l’avortement et le mouvement des droits des homosexuels. La série explore comment l’un des champs de bataille les plus difficiles des guerres culturelles des années 70 a contribué à donner naissance à la majorité morale et a changé à jamais notre paysage politique. Les trois premiers épisodes débuteront mercredi 15 avril sur FX sur Hulu.

Netflix

The Innocence Files, première de la série: À travers l’objectif de The Evidence, The Witness and The Prosecution, Les fichiers Innocence jette une lumière puissante sur les histoires personnelles indicibles derrière huit cas de condamnation injustifiée que l’organisation à but non lucratif le projet Innocence et les organisations au sein du réseau Innocence ont découvert et travaillé sans relâche pour renverser. Le premier épisode nous présentera Levon Brooks, qui a été condamné à la prison à vie à la fin des années 90 lorsqu’il a été accusé d’agression sexuelle pour le meurtre d’une fillette de 3 ans au Mississippi. Les sept autres victimes injustement condamnées sont Chester Hollman III, Kenneth Wyniemko, Alfred Dewayne Brown, Thomas Haynesworth, Franky Carrillo, Kennedy Brewer et Keith Harward. La série limitée de documentaires sur le vrai crime lancera tous les épisodes le mercredi 15 avril.

#blackAF: Première série: La série de faux documents de Kenya Barris, le créateur de noirâtre, met en vedette Barris et Rashida Jones (Parcs et loisirs, Le bureau) en tant que couple fictif. Avec de l’argent neuf, les goûts sont chers alors que la famille de Barris navigue vers le succès et explore les difficultés à être sans vergogne noire et riche. La série humoristique commencera à être diffusée le vendredi 17 avril.

Amazon Prime Video

Bosch, Saison 6: Première: Dans la saison 6, lorsque des terroristes nationaux menacent le sort de Los Angeles, Harry Bosch (Titus Welliver) doit sauver la ville dans la saison des enjeux les plus élevés à ce jour. Avant la sixième saison, la série a déjà été renouvelée pour sa septième et dernière saison qui sera inspirée par celle de Michael Connelly en 1994 La blonde concrète roman et 2014 The Burning Room roman. La nouvelle saison sera présentée le vendredi 17 avril.

Spectre

Paradise Lost, première de la série: La nouvelle série dramatique est centrée sur une psychiatre (Bridget Regan) qui déménage avec sa famille de Californie dans la ville natale de son mari (Josh Hartnett) dans le Mississippi pour découvrir des secrets honteux qui changent irrévocablement la vie de toutes les personnes impliquées. Écrit et créé par Rodes Fishburne (Sang et huile), la série de 10 épisodes est maintenant en streaming.

BritBox

Scarborough, première de la série nord-américaine: De Derren Litten, créateur du hit à succès Benidorm, Les résidents de Scarborough, Karen (Catherine Tyldesley) et Mike (Jason Manford) se retrouvent réunis après cinq ans d’intervalle. Maintenant à la fin de la trentaine – pas «vieux», malgré ce que leur jeune agent immobilier leur dit – il est temps de faire le bon choix. Le seul problème est que la vie à Scarborough n’est jamais calme (parfois littéralement quand le karaoké est en marche). D’une mort inattendue au travail de Karen à la querelle de Mike avec le magnat de la crème glacée local, cette paire peut-elle survivre à ce que Scarborough leur réserve? La série de six épisodes est maintenant diffusée sur BritBox.

Renouvellements

Duncanville, Saison 2: FOX a officiellement renouvelé la série animée de comédie familiale Amy Poehler, lauréate du Golden Globe, pour une deuxième saison! La sitcom diffuse actuellement sa première saison avec le septième épisode intitulé «Jack’s Pipe Dream», dont la première est prévue le dimanche 19 avril.