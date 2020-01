Streamers obligatoires: Jean-Luc Picard est de retour!

Bienvenue sur Mandatory Streamers, notre rubrique couvrant le meilleur nouveau contenu en streaming à venir chaque semaine! Pour la semaine du 20 janvier, Sir Patrick Stewart reprend son rôle de Jean-Luc Picard dans CBS All Access » Star Trek: Picard série, en se concentrant sur le prochain chapitre de la vie du personnage emblématique. Découvrez les meilleurs spectacles débutant et revenant en ligne cette semaine ainsi que les dernières annonces de renouvellement ci-dessous

CBS All Access

Star Trek: Picard, première de la série: La série racontera la prochaine histoire de la vie de Picard, se déroulant après Star Trek: nouvelle génération, et verra le retour de Star Trek des aluns comme Brent Spiner comme Data, Jonathan Del Arco comme Hugh the Borg, Star Trek: VoyagerEst Jeri Ryan comme Seven of Nine avec Marina Sirtis comme Commander Deanna Troi et Jonathan Frakes comme Riker. La série très attendue sera diffusée le jeudi 23 janvier.

Netflix

Chilling Adventures of Sabrina, Part 3 Premiere: La partie 3 verra Sabrina (Kiernan Shipka) toujours en convalescence après les événements horribles de la partie 2, qui a vu sa défaite Lucifer, son père, qui est maintenant prisonnier dans le corps de son petit ami Nichola Scratch. Sabrina est déterminée à libérer Nicholas de sa misère et à le ramener chez lui, mais doit également repousser un certain nombre de challengers sur le trône désormais vacant de Lucifer. La partie 3 commencera à être diffusée le vendredi 24 janvier.

Hulu

Shrill, Saison 2 Premiere: Dans la saison 2, après avoir affronté ses démons – sa maman, son patron et, bien sûr, son troll – Annie (Aidy Bryant) commence la saison en se sentant plutôt bien avec son petit ami Ryan à ses côtés. C’est jusqu’à ce qu’elle se rende compte que quitter son emploi à la hâte et sauter dans une relation avec quelqu’un qui est, bien, un peu moins axé sur la carrière n’était peut-être pas la meilleure idée. Mais Annie n’est pas la seule sur le chemin de la découverte de soi… elle sera rejointe par Fran et sa mère, qui déterminent également ce qu’elles veulent vraiment de la vie. Et même s’il n’est pas facile d’obtenir ce qu’elle a toujours imaginé vouloir, Annie n’est plus le paillasson qu’elle était autrefois – et elle ne fait que commencer. La nouvelle saison sera lancée le vendredi 24 janvier.

Comédie centrale

Awkwafina est Nora From Queens, première de la série: Librement basé sur les expériences réelles d’Awkwafina, Awkwafina est Nora du Queens suivra l’histoire d’une jeune femme nommée Nora Lum, qui grandit à Flushing. Élevée par son père et sa grand-mère (Lori Tan Chinn) aux côtés de sa cousine, Nora s’appuie sur sa famille alors qu’elle navigue dans la vie et les jeunes à l’âge adulte dans le quartier extérieur de New York. La série débutera le mercredi 22 janvier.

Sundance Now

The Red Shadows, Ep 1 Première américaine exclusive: En 1993, Clara Garnier, cinq ans, a été enlevée. Lors de la remise de la rançon, la mère de Clara a été tuée et Clara a disparu. 25 ans plus tard, la policière Aurore (Nadia Farès, Marseille), La sœur aînée de Clara, trouve des indices prouvant que Clara est vivante en Italie. La série sera lancée le jeudi 23 janvier.

Renouvellements

Better Call Saul, Saison 6: Avant la cinquième saison de la série qui débutera en février, AMC a renouvelé la série primée Breaking Bad pour une sixième et dernière saison de 13 épisodes! La saison 6 devrait être diffusée en 2021.

Wu-Tang: une saga américaine, saison 2: Hulu a renouvelé son drame musical pour une deuxième saison! Basée sur le groupe influent hip-hop, le Wu-Tang Clan, la série raconte l’histoire et la formation derrière le groupe de musique alors qu’ils font face à la lutte quotidienne pour équilibrer leur carrière musicale au milieu du début des années 90 induit par la drogue.

Dollface, Saison 2: La série comique Hulu Original avec Kat Dennings a été renouvelée pour une saison 2 au streamer! L’émission suit Jules (Dennings), une jeune femme dynamique qui doit faire face aux conséquences de se faire larguer par son petit ami. Le cœur brisé, Jules combat sa propre imagination pour réintégrer littéralement et métaphoriquement le monde des femmes, avec les amitiés qu’elle a laissées derrière et la nouvelle bataille de la datation après la rupture.

Grown-ish, Saison 4: Freeform a renouvelé son Noirâtre série dérivée pour une quatrième saison peu de temps après la troisième saison de la comédie d’une demi-heure! Dans la saison 3, Zoey (Yara Shahidi) jongle avec son nouveau travail de styliste personnelle du musicien Joey Bada $$ – un cheminement de carrière qui l’a initialement mise en désaccord avec Luca, qui avait l’impression que Zoey lui avait volé une opportunité en or. Mais les deux ont décidé de se comporter en amis, tout comme Zoey et Aaron, ce dernier commençant à ressentir les effets de la séniorite.

Good Trouble, Saison 3: Freeform a également mis en lumière une saison 4 pour The Fosters série dérivée qui suit les résidents de La Coterie alors qu’ils font face aux conséquences de leurs décisions personnelles et professionnelles et se rendent compte que parfois défendre ce en quoi vous croyez a un prix.

Mythic Quest: Raven’s Banquet, Saison 2: Apple TV + a officiellement renouvelé sa prochaine série comique pour une deuxième saison. L’annonce du renouvellement intervient avant les débuts d’une demi-heure de la sitcom le mois prochain qui seront dirigés par Rob McElhenney, qui servira également un producteur exécutif ainsi que le collaborateur de longue date Charlie Day. L’émission suivra l’histoire d’une équipe de développeurs de jeux vidéo alors qu’ils surmontent les défis de l’exécution d’un jeu vidéo populaire. McElhenney devrait incarner le rôle d’Ian Grimm, qui est décrit comme le directeur créatif de l’entreprise.