Streamers obligatoires: la saison 3 de Westworld explore un tout nouveau monde

Bienvenue sur Mandatory Streamers, notre rubrique couvrant le meilleur nouveau contenu en streaming à venir chaque semaine! Pour la semaine du 9 mars, Westworld La saison 3 introduit un tout nouveau monde dans la série primée aux Emmy Awards qui servira de départ aux deux premières saisons pendant que les hôtes rencontrent leurs créateurs. Découvrez les meilleurs spectacles qui débutent et reviennent en ligne cette semaine ainsi que les dernières annonces de renouvellement ci-dessous

HBO

Westworld, première de la saison 3: La troisième saison, composée de huit épisodes, accueille les nouveaux venus de la série dont Aaron Paul (Breaking Bad), Lena Waithe (Ready Player One), Le joueur de la NFL Marshawn Lynch et Vincent Cassel (Cygne noir). Ils seront rejoints par les anciens membres du casting Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth et Rodrigo Santoro dans une saison plus linéaire alors que les hôtes entrent dans le monde humain. La nouvelle saison débutera le dimanche 15 mars et sera disponible en streaming sur les plateformes de HBO.

Netflix

Marc Maron: End Times Fun, première spéciale: Le plus récent spécial de comédie stand-up de Marc Maron, présente son style signature de comédie brute, honnête et stimulante. Dans sa troisième comédie spéciale pour Netflix, Maron parle d’essayer de «rester éveillé», de l’importance de prendre le curcuma, la vie avant les téléphones portables, et de vacciner les enfants contre la rougeole, les oreillons et les cinéphiles de Marvel. Le spécial comédie sera lancé dans le monde entier le mardi 10 mars.

Sur mon bloc, première de la saison 3: Ils pensaient que la vie était sur le point de revenir à ce qui se passe normalement à Freeridge, mais les enjeux sont devenus encore plus importants. À la fin de la saison 2, Cesar (Diego Tinoco), Jamal (Brett Gray), Ruby (Jason Genao) et Monse (Sierra Capri) ont été jetés dans une camionnette par des assaillants inconnus. La troisième saison de la comédie sur le passage à l’âge adulte commencera à être diffusée le mercredi 11 mars, poursuivant l’histoire de quatre amis brillants et avertis qui se frayent un chemin à travers le triomphe, la douleur et la nouveauté du lycée.

Elite, Saison 3 Premiere: Le drame adolescent espagnol revient pour sa troisième saison avec les nouveaux membres de la distribution Leïti Sène et Sergio Momo rejoignant le meurtre et le chaos. Alors que les bandes-annonces ont taquiné (et ont clairement révélé) un autre camarade de classe assassiné, comment les personnages géreront-ils une autre mort mystérieuse à l’école exclusive Las Encinas? La nouvelle saison sera présentée le vendredi 13 mars.

Afficher l’heure

Lundi noir, première saison 2: Produit par la star Don Cheadle, Seth Rogen et Evan Goldberg, la deuxième saison de la comédie suit les événements de la première saison qui ont provoqué le terrible effondrement du marché boursier de 1987 et deux morts. Maintenant, Mo (Cheadle) et Keith (Paul Scheer) sont en fuite mais ont faim de plus de pouvoir, plus de succès et plus d’argent. Mais Dawn (Regina Hall) et Blair (Andrew Rannells) sont les nouveaux chiens au sommet. Que se passera-t-il lorsque leurs chemins se heurteront à nouveau? Découvrez quand la nouvelle saison débutera le dimanche 15 mars. L’émission sera disponible en streaming sur le site Web de Showtime et les plateformes de streaming respectives.

Acorn TV

Blood, première saison 2: La saison 2 marque le retour du candidat aux BAFTA, Adrian Dunbar, qui incarne le Dr Jim Hogan. Dans la saison 2, Hogan rentre chez lui un an plus tard, privé de sa licence médicale et de sa réputation autrefois remarquable en raison de la mort suspecte de sa femme, déterminé à faire amende honorable et à renouer avec sa famille. Mais sa fille aînée, Fiona (Gràinne Keenan) souffre de la même maladie débilitante que sa mère et a un mariage troublé avec son mari à court d’argent Paul (Ian Lloyd Anderson). Au début, Jim ne peut pas trouver d’emploi dans la ville, donc Paul l’aide à trouver un emploi dans la ferme où il travaille – mais quand ils sont tous les deux témoins d’une activité criminelle dans la grange, le chemin de rachat de Jim se heurte à un barrage routier. Les choses empirent lorsque Fiona se blesse lorsque sa voiture plonge dans un canal, et tout le monde est choqué quand il apprend qu’il y a un cadavre dans le coffre. Le thriller granuleux commence à être diffusé le lundi 9 mars, avec de nouveaux épisodes qui se déroulent du lundi au 6 avril.

Renouvellements

Lost in Space, Saison 3: Netflix a renouvelé la série de science-fiction pour une troisième et dernière saison! Prévue pour une première en 2021, la saison 3 mettra en lumière la conclusion du voyage spatial de la famille Robinson vers Alpha Centauri. Les deux premières saisons sont disponibles en streaming maintenant.

Truth Be Told, Saison 2: Apple TV + a renouvelé le drame d’Octavia Spencer pour une deuxième saison, modifiant les plans initiaux pour que l’émission se déroule en série limitée. La deuxième saison continuera de suivre le personnage de podcasteur / enquêteur de Spencer, alors qu’elle découvre un nouveau cas. Cela s’écarte évidemment de l’adaptation originale du roman de Kathleen Barber, Dormez-vous, qui s’est concentré sur une femme qui rouvre une affaire de meurtre après avoir réalisé qu’elle avait peut-être aidé à mettre un innocent en prison. La première saison, avec également Aaron Paul, est disponible en streaming maintenant.