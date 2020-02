Streamers obligatoires: l’adaptation de Locke & Key de Netflix fait ses débuts

Bienvenue sur Mandatory Streamers, notre rubrique couvrant le meilleur nouveau contenu en streaming à venir chaque semaine! Pour la semaine du 3 février, Netflix Locke & Key L'adaptation en série du roman graphique d'horreur fantastique de Joe Hill et Gabriel Rodriguez ouvre enfin son mystère sur l'âge, l'amour, la perte et les liens inébranlables qui définissent la famille.

Netflix

Locke & Key, première de la série: Après que leur père a été assassiné dans des circonstances mystérieuses, les trois frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille – et ne recule devant rien pour les voler. De Carlton Cuse (Perdu, Bates Motel) et Meredith Averill (La hantise de Hill House), la série commencera à être diffusée le vendredi 7 février.

Afficher l’heure

Homeland, Saison 8 Premiere: La dernière saison voit Carrie Mathison (Claire Danes) se remettre de mois de détention brutale dans un goulag russe. Son corps guérit, mais sa mémoire reste fracturée – ce qui est un problème pour Saul (Mandy Patinkin), maintenant conseiller à la sécurité nationale du nouveau président ascendant Warner (Beau Bridges). La première priorité de la jeune administration de Warner est la fin de la «guerre pour toujours» en Afghanistan, et Saul a été envoyé pour engager les talibans dans des négociations de paix. Mais Kaboul regorge de chefs de guerre et de mercenaires, de fanatiques et d’espions – et Saul a besoin des relations et de l’expertise que seul son protégé peut fournir. Contre l’avis médical, Saul demande à Carrie de marcher avec lui dans la fosse aux lions – une dernière fois. La dernière saison sera diffusée le dimanche 9 février et sera disponible en streaming via le site de Showtime.

Kidding, Saison 2 Premiere: La comédie dramatique se concentre sur Jeff, alias M. Pickles (Jim Carrey), une icône de la télévision pour enfants et un phare de gentillesse et de sagesse pour les jeunes esprits impressionnables des États-Unis et les parents qui ont grandi avec lui. Mais lorsque la famille de cette personnalité bien-aimée commence à imploser, Jeff ne trouve aucun conte de fées, fable ou marionnette qui le guidera à travers cette crise, qui avance plus vite que ses moyens pour y faire face. Le résultat: un homme gentil dans un monde cruel fait face à une lente fuite de santé mentale aussi hilarante que déchirante. La saison 2 débute le dimanche 9 février.

Apple TV +

Mythic Quest: Raven’s Banquet, première de la série: Co-créée par Rob McElhenney (qui produit aux côtés de Charlie Day via leur bannière RCG) et Megan Ganz, la série suivra l’histoire d’une équipe de développeurs de jeux vidéo alors qu’ils surmontent les défis de la gestion d’un jeu vidéo populaire. McElhenney joue Ian Grimm, le directeur créatif de la société. Les neuf épisodes de la comédie seront disponibles en streaming le vendredi 7 février.

HBO

High Maintenance, Saison 4 Premiere: Donner un aperçu des maisons et des routines des New-Yorkais excentriques, Maintenance élevée explore la vie privée de ces individus uniques à travers un fil conducteur: leur livreur de mauvaises herbes. Ben Sinclair incarne The Guy, dont la clientèle comprend un groupe de personnages atteints de névroses aussi diverses que la ville. La saison 4 de la série de comédies stoner sera lancée le vendredi 7 février.

CBS All Access

Interrogation, première de la série: La série non linéaire est un nouveau concept basé sur une histoire vraie qui a duré plus de 30 ans. L’émission suivra un jeune homme (Kyle Gallner) qui a été inculpé et reconnu coupable du meurtre brutal de sa mère. Après avoir été condamné à la prison à vie, il passe les deux décennies suivantes à se battre pour prouver son innocence. La structure permet de regarder les épisodes dans n’importe quel ordre. Avec tous les épisodes sur la plate-forme de diffusion en continu CBS All Access, le public (devenant un détective en quelque sorte) peut faire des allers-retours dans le temps pendant qu’il est témoin de l’histoire de cet homme se déroulant sur plusieurs chronologies. Gallner dépeint son personnage à toutes les étapes de sa vie. Le streamer sortira les neuf premiers épisodes de la série le jeudi 6 février pour les regarder dans n’importe quel ordre, seul le final de la saison sera dévoilé à une date ultérieure.

Réseau USA

The Sinner, Saison 3 Premiere: La saison 3 suivra le détective Harry Ambrose (Bill Pullman) alors qu’il commence une enquête de routine sur un tragique accident de voiture à la périphérie de Dorchester, dans le nord de l’État de New York. Ambrose découvre un crime caché qui l’entraîne dans le cas le plus dangereux et le plus inquiétant de sa carrière. La troisième saison mettra en vedette Matt Bomer (Col blanc) en tant que Jamie, décrit comme un résident de Dorchester et un futur père qui se tourne vers Ambrose pour obtenir de l’aide à la suite d’un accident. Il présentera également Chris Messina (Objets tranchants) en tant que copain de Jamie Nick avec Jessica Hecht, Parisa Fitz-Henley et Eddie Martinez. La nouvelle saison sera diffusée le jeudi 6 février, avec des épisodes plus tard disponibles sur le site du réseau.

Renouvellements (Soaps Edition)

Days Of Our Lives, Saison 56: NBC a renouvelé son feuilleton de longue durée pour une 56e saison record après des mois de négociations.

Les jeunes et les agités, quatre années supplémentaires: CBS a renouvelé son savon de jour de longue durée pendant quatre ans, en portant le drame jusqu’en 2024. Les jeunes et les agités dirige actuellement tous les autres drames de jour dans les téléspectateurs (selon Deadline).