Streamers obligatoires: l’éducation sexuelle arrive pour la saison 2

Pour la semaine du 14 janvier, la série de passage à l'âge adulte préférée des fans de Netflix Éducation sexuelle revient pour une deuxième saison avec de nombreux nouveaux problèmes et conflits auxquels Otis et le gang devront faire face alors qu'ils navigueront dans leur vie d'adolescent. Découvrez les meilleurs spectacles qui débutent et reviennent en ligne cette semaine ainsi que les dernières annonces de renouvellement ci-dessous

Netflix

Éducation sexuelle, première saison 2: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Tanya Reynolds, Patricia Allison et Alistair Petrie reprennent leurs rôles dans la saison 2. La première saison a remporté un succès critique et populaire et a ouvert des conversations culturelles poignantes sur la sexualité, les relations et l’identité. La série a été saluée pour avoir livré une histoire de passage à l’âge adulte avec un cœur frais et féministe, et pour avoir présenté des personnages intersectionnels et multidimensionnels dont le public est tombé amoureux. La saison 2 commencera à être diffusée le vendredi 17 janvier.

Grace et Frankie, première de la saison 6: Dans la série, Jane Fonda (Grace) et Lily Tomlin (Frankie) incarnent deux femmes dont la vie est bouleversée lorsque leurs maris révèlent qu’elles sont homosexuelles et les laissent l’une à l’autre. À la fois partenaires d’entraînement et partenaires criminels, Grace et Frankie forment un lien improbable et incassable et affrontent leur avenir incertain de front, main dans la main. Avec leurs ex-maris et leurs enfants, ils découvrent la vraie définition de «famille», avec des rires, des larmes et de nombreux améliorateurs d’humeur en cours de route. Grace et Frankie sont prêts à se lever et à faire sensation lors du lancement de la nouvelle saison le mercredi 15 janvier.

HBO

Le nouveau pape, série Première: avec John Malkovich en nomination aux Oscars comme Sir John Brannox et Jude Law comme Lenny Belardo, la série limitée fait suite à The Young Pope de Paolo Sorrentino. Le Nouveau Pape est écrit par Sorrentino avec Umberto Contarello et Stefano Bises, dans le monde de la papauté moderne alors que Brannox et Belardo s’affrontent sur le titre de leader de l’Église catholique. Le premier épisode de la série est désormais disponible en streaming sur HBO Now et HBO Go, avec de nouveaux épisodes diffusés tous les lundis soirs.

Apple TV +

Little America, première de la série: Des nominés aux Oscars Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon, la série d’anthologie sur le thème de l’immigration basée sur les histoires vraies présentées dans Epic Magazine, décrit comme «un petit portrait collectif des immigrants américains – et donc un portrait de l’Amérique elle-même». Little America «ira au-delà des gros titres» afin de voir la vie drôle, romantique, sincère, inspirante et inattendue des immigrants en Amérique, lorsque leurs histoires sont plus pertinentes que jamais. La série débutera le vendredi 17 janvier.

Renouvellements

American Horror Story, Seasons 11, 12 & 13: La série d’horreur d’anthologie de Ryan Murphy a été renouvelée pour trois saisons supplémentaires chez FX! Les fans peuvent se réjouir des saisons 11, 12 et 13 des séries produites par Murphy et Brad Falchuk tandis que la production se poursuit sur la saison 10, qui devrait être diffusée cette année. De plus, la gagnante des Golden Globe et Emmy, Sarah Paulson, revient officiellement dans la série à la dixième saison et jouera un personnage central de l’histoire.

Star Trek: Picard, Saison 2: CBS All Access a officiellement renouvelé sa prochaine Star Trek série dérivée Star Trek: Picard pour une deuxième saison de 10 épisodes et aurait un budget de plus de 20,4 millions de dollars. Le renouvellement intervient avant les débuts très attendus de la série le mois prochain, qui comprendront le retour de Sir Patrick Stewart en tant que personnage emblématique.

The L Word: Q Generation / Work in Progress, Saison 2: Showtime a officiellement annoncé avoir renouvelé le contrat de Jennifer Beal Le mot L: génération Q et la série humoristique d’Abby McEnany Travail en cours pour une deuxième saison de 10 épisodes qui durera deux épisodes de plus que la saison en cours. L’annonce du renouvellement intervient avant les prochaines finales de la première saison des deux émissions, qui seront toutes deux diffusées le 26 janvier.

Shameless, Saison 11: Showtime’s Éhonté a été renouvelé pour la saison 11, qui servira de dernière saison de la série primée. La saison 10 de la série diffuse actuellement de nouveaux épisodes chaque dimanche soir.

Vous, saison 3: Moins d’un mois après la deuxième saison de Penn Badgley’s Vous a fait ses débuts en décembre, Netflix a officiellement annoncé qu’il avait renouvelé sa série de thrillers psychologiques à succès pour une troisième saison de 10 épisodes. Vous La saison 3 est prévue pour l’année prochaine, Badgely et Victoria Pedretti reprenant leurs rôles Joe et Love.

Awkwafina est Nora From Queens, Saison 2: Comedy Central a officiellement renouvelé sa prochaine série de comédies Awkwafina est Nora du Queens pour une deuxième saison. L’annonce du renouvellement intervient avant les débuts d’une demi-heure de la sitcom la semaine prochaine qui seront dirigés par Awkwafina, qui a récemment remporté son premier Golden Globe Award de la meilleure actrice pour son incroyable performance dans Lulu Wang. L’adieu.