Streamers obligatoires: les extraterrestres écrasent la fête dans le noir: les robots

Bienvenue sur Mandatory Streamers, notre rubrique couvrant le meilleur nouveau contenu en streaming à venir chaque semaine! Pendant la semaine du 2 mars, des extraterrestres ont brisé la fête à Hulu Into the Dark: Crawlers, le dernier épisode de la série d’anthologie d’horreur de vacances de Blumhouse. Pour le mois de mars, Rampeurs est centrée sur la Saint-Patrick, les complots du gouvernement et les messages opportuns. Découvrez les meilleurs spectacles qui débutent et reviennent en ligne cette semaine ainsi que les dernières annonces de renouvellement ci-dessous et assurez-vous de visiter notre site mère Obligatoire en cliquant ici!

Hulu

Into the Dark: Crawlers, première épisode de mars: Avec mes chansons à thème d’ouverture préférées de la Dans le noir jusqu’à présent, avec des paroles comme “Il y aura du sang, tu vas mourir, tu ne passeras jamais la nuit” Rampeurs a lieu le jour de la Saint-Patrick – une nuit de fêtes sauvages et de réjouissances ivres – où trois amis improbables se réunissent pour sauver une ville universitaire d’une horde vicieuse d’aliens qui changent de corps. Notre narrateur alimenté par le complot Shauna, joué par Giorgia Whigham (The Punisher), nous emmène à travers une nuit sanglante supplémentaire qui, en plus des extraterrestres arrachant le corps, tente de faire une déclaration sur l’agression sexuelle au collège et la frustration de ne pas croire les victimes par le parallélisme et une tournure de complot discutable. Globalement, l’un des versements les plus solides de la série, Into the Dark: Crawlers débutera le vendredi 6 mars.

Devs, première de la série: Du producteur exécutif Alex Garland et avec Sonoya Mizuno (Crazy Rich Asians) et Nick Offerman (Fargo), la série limitée suit un jeune ingénieur en informatique (Mizuno) qui enquête sur la division de développement secret de son employeur, Amaya, une société de technologie de pointe basée à San Francisco, qui, selon elle, est à l’origine du meurtre de son petit ami. La série de science-fiction sera présentée en première le jeudi 5 mars.

Amazon Prime Video

ZeroZeroZero, première de la série: Basée sur le livre de Roberto Saviano, la série dramatique sur la drogue met en vedette Andrew Riseborough (Waco), Dane DeHaan (Un remède pour le bien-être), Gabriel Byrne (Héréditaire) et Harold Torres (Sin Nombre) et s’articule autour de la dynamique familiale et de la lutte de pouvoir sur le commerce de la cocaïne en suivant un envoi de coke des Amériques vers l’Europe. Les cartels mexicains, la mafia calabraise et les hommes d’affaires corrompus se battent tous pour avoir le pouvoir sur les drogues. La série en huit parties commencera à être diffusée le vendredi 6 mars.

Apple TV +

Histoires étonnantes, première de la série: Réinventant la série d’anthologie originale, le redémarrage se composera de 10 épisodes où chaque épisode transportera le public vers des mondes d’émerveillement à travers l’objectif des cinéastes, réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs d’aujourd’hui. La série d’anthologie de Steven Spielberg avec Dylan O’Brien, Edward Burns et le regretté Robert Forster fera ses débuts le vendredi 6 mars avec ses cinq premiers épisodes.

Netflix

Castlevania, Saison 3 Premiere: Le monde humain est dans le chaos et le mal ne reste jamais enfoui. Les deux premières saisons de la série d’animation pour adultes, basées sur la franchise de jeux vidéo Konami, ont adapté l’entrée de 1989 Castlevania III: Dracula’s Curse et suivent Trevor Belmont (Richard Armitage), Alucard (James Callis) et Sypha Belnades (Alejandra Reynoso) comme ils défendent la nation de Valachie contre Dracula (Graham McTavish) et ses sbires. La troisième saison, librement adaptée du jeu Castlevania: Malédiction des ténèbres et peut-être la meilleure saison à ce jour, comprendra dix épisodes et sera lancée le jeudi 5 mars.

AMC

Roulez avec Norman Reedus, première de la saison 4: La saison 4, qui se compose de six épisodes, présente un Les morts qui marchent Réunion des Dixon Brothers avec Norman Reedus voyageant à travers l’Alabama et la Géorgie avec son ancienne co-star, Michael Rooker. Reedus traversera également le Kentucky et élargira ses voyages internationaux avec des promenades au Japon, au Costa Rica et en Uruguay. Parmi les invités figurent Milo Ventimiglia (C’est nous), Ryan Hurst (Les morts qui marchent), Clifton Collins Jr. (Westworld), Dom Rocket et Becky Goebel. La nouvelle saison sera diffusée le dimanche 8 mars et sera disponible en streaming sur le site AMC.

Renouvellements

L’empire Dick Wolf: Le long terme de Dick Wolf Law & Order: SVU et ses trois séries basées à Chicago – le feu de Chicago, Chicago P.D., et Chicago Med – ont tous été renouvelés pour trois saisons supplémentaires à NBC. Wolf a également renouvelé son engagement envers le réseau, après avoir signé une prolongation massive de cinq ans de son contrat avec Universal Television, une division de NBCUniversal Content Studios.

First Wives Club, Saison 2: BET + a commandé une deuxième saison de First Wives Club, Basé sur le film du même nom de 1996 et mettant en vedette Ryan Michelle Bathe, Jill Scott et Michelle Buteau. Se déroulant à New York, le spectacle suit Ari (Bathe), Bree (Buteau) et Hazel (Scott), qui se regroupent après que leurs mariages se sont effondrés et trouvent de la force dans leur fraternité – et bien sûr une petite revanche. La première saison est disponible en streaming sur BET +.